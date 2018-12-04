日智庫籲安倍 制定日台交流基本法

2018-12-04

民進黨選舉慘敗、中國對台影響力增強 日本提高警戒

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕台灣九合一選舉民進黨慘敗，中國對台影響力增強，觸動日本提高警戒，由日本學者、前自衛隊將領等組成的「日美台關係研究所（JUST）」二日於東京召開「台灣有事與日本的應對」研討會，再次呼籲日本政府盡速制定「日本與台灣相互交流基本法」，將日台政治、外交、經濟、防衛及實質合作關係具體化。

金田秀昭 憂台灣失去獨立性

JUST是在今年四月成立的新智庫，主要研究日美台的外交安保等議題，並向日本政府提建言，理事長渡邊利夫為前拓植大學校長，大部分成員與「日本李登輝之友會」重疊，可視為李友會升級版智庫。二日研討會也是JUST成立後首次舉辦的研討會，邀請前駐日代表許世楷、前海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭、平成國際大學教授淺野和生針對「台灣有事與日本的應對」發表報告，眾議員、前防衛副大臣長島昭久、參議員中西哲也到場致詞。

許世楷︰台灣遭併吞 日影響最劇

許世楷在報告中指出，台灣一旦遭到中國併吞，台灣海峽就會被中國內海化，受影響最大的就是日本，不但沖繩可能從日本分離，日本最後可能被迫臣服於中國之下。

金田秀昭也分析中國的「一帶一路」，就是發展海上霸權的具體行動，實質就是建立「現代版殖民地」，如果台灣被中國併吞了，巴士海峽、呂宋海峽及太平洋島國等將全部失守，有利於中國對美採行的「反介入／區域拒止（A2/AD）」戰略，一旦台灣失去獨立性，對亞太地區將是一大危機。

他建議日本應制定「日台交流基本法」，將日台政治、外交、經濟、防衛及實質合作關係具體化。在法律制定前支持台灣，參加人道支援與災害救助（HA/DR）的「環西太平洋多國間海洋安保共同訓練」、將非傳統安保情報交換制度化、增派防衛駐在官；法律制定後，加強日台在傳統領域的防衛交流，組織印太地區的「海洋安全保障協盟（MSC）」，並邀台灣加入參與日美共同演習。

長島昭久︰立法時機近了

日本李友會等友台團體從十幾年前即推動制定日本版「台灣關係法」，但因事涉敏感，日台雙方政府均持消極態度。淺野和生表示，JUST經過調整提出新版法案「日台交流基本法」，內容不僅止於安保防衛，還包括日台民間通商貿易及交化交流等，法案中也授權日本對台提供必要情報、賦予台灣駐日單位法人資格、駐日人員準外交官地位。

眾議員長島昭久表示，他個人認為「日台交流基本法」立法的時機已逐漸接近了，在向國會提案之前，他希望透過「日華懇」的超黨派國會議員聯盟研究詳細的內容，還有以何種形式立法。

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