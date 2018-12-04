北市驗票首日 進度13.3％

2018-12-04

〔記者鍾泓良、黃建豪、周彥妤、張文川／台北報導〕九合一選舉結束逾一週，台北市選情仍未了結。國民黨台北市長候選人丁守中與台北市長柯文哲僅差距三千多票，丁陣營認為選務有諸多瑕疵，向台北地院聲請重新計票，台北地院昨啟動驗票程序，首日驗完二○八個投開票所，達成總進度的十三．三％。

北院、雙方律師昨集結到台北市選委會，重新計票最晚要在十二月十九日前完成，丁陣營則預計八至十天結果出爐。對於是否擔心翻盤，台北市長柯文哲昨受訪表示，這一次柯陣營這邊沒有派監票員，只有對手有派，「所以放心好了。」

丁守中昨到現場慰問驗票人員，對於是否認為驗票可翻轉選舉結果？丁表示就是讓市民有了解真相的機會；至於是否會續提選舉無效訴訟，丁將視驗票結果再決定。

每天花費逾80萬 市府買單

依高院核定的每日工作費支付標準，台北地院每天出動二○二位法官與工作人員，北市選委會出動一一○位選務人員，初估每天驗票工作費逾八十萬元，全由北市府買單，還不包括紙費、影印、文具等雜支；至於柯、丁的計票律師費用則是由兩造自行負擔。

丁守中已經繳付四百八十二萬元保證金，如果未能翻盤，將不予發還，直接收進國庫，不會交給北市府來抵消驗票費用；若是翻盤成功，保證金則會還給丁守中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/