譚慎格︰挫中國銳實力 須多邊合作

2018-12-03

籲美日台強化安全共識 並說服印太區域夥伴加入

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國銳實力深入民主國家，煽動並擴大既有分歧，對各國造成嚴峻挑戰。美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任譚慎格昨指出，重挫中國銳實力需要「持久戰的承諾」，這只能透過多邊合作達成目標，建議美日台強化安全共識，並說服其他印太區域夥伴一同行動。

台灣智庫與全球台灣研究中心（GTI）昨於外交學院舉辦「台美如何共同面對中國銳實力？」國際論壇。台灣智庫董事長吳榮義致詞時提到，台灣剛結束地方選舉，很遺憾在選舉過程中，看見台灣民主社會受到中國假消息的系統性襲擊。

蕭良其︰台美建平台 共抗假消息

對於對抗外來文宣與假消息，GTI執行長蕭良其說，美國和台灣應該建立一套機制、一個共同的作業圖像，定期將雙方的科技專家、學者和公民團體聚集在一起，有系統地分享資訊、鑑定確認解決方案，並建立共享平台，快速查證假消息、識破對手的文宣技術、監控具有惡意目的的訊息並分析對手反應等，以和中國假新聞作戰。

石明凱︰中國想插手美對台政策

美國智庫二○四九計畫研究所執行主任石明凱則說，中國高度仰賴正式和非正式的政黨、國家、軍事機構作為政治工具，透過分散複雜的系統，操作自身影響力；而且相對明顯地投注資源，在於形塑與中國立場一致的美國對台政策。

AIT前處長司徒文也點出中國銳實力的一種工具是「中國好朋友」。司徒文說，美中之間從來不存在共享價值，然而一中政策仍維持了這麼長的時間，是因為在美國有許多為中國發聲的「中國好朋友」，是銳實力的另一種工具。

司徒文認為，各國面對中國銳實力的策略應包含三個基本做法，一是支持媒體與警方揭露與中國之間的違法事宜、隱藏金流或貪腐連結，「與其追蹤誰上摩鐵，調查中國流向台灣的金流會更好」。二為立法防堵官員親屬從事「走後門交易」。另外，他也主張各國與中國在記者人數、孔子學院或是商旅限制等議題上互動時，應盡最大可能確保中國接受「對等待遇」。

譚慎格則說，重挫中國銳實力需要「持久戰的承諾」，且這只能透過多邊合作達成目標。譚慎格建議，華盛頓可擴張自由航行航點至台灣的專屬經濟區，包含台灣所管轄的南海島嶼群，也應加強美、日、台三方在共同安全上的共識，並說服其他印太區域夥伴「台灣的重要性」，確立一致的區域立場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/