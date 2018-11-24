陳學聖拚翻轉 改變從桃園開始

2018-11-24

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖昨晚在南區競選總部舉辦「勝選之夜」，藍營大咖傾巢而出「挺聖」。陳學聖感性說，「我是抱著貢獻生命與國家的決心參選！」因為民進黨的腐敗國人皆知，現在全台最大的黨就是「反對民進黨」，喚起民心、改變台灣從桃園開始。

馬英九、朱立倫站台助講

前總統馬英九昨第十二度到桃園替陳學聖輔選，白天陪同掃街、晚上站台，國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前桃園縣長吳志揚、新北市長朱立倫等人也都到場助講，營造藍營大團結氣氛，陳學聖陣營宣稱現場支持者逾兩萬人。

馬英九大力推薦陳學聖，懇託市民今天投下神聖一票、扭轉桃園；陳學聖感性說，「我是抱著貢獻生命與國家的決心參選！」因為民進黨的腐敗國人皆知，「韓流」從南往北竄流，馬英九是另股「暖流」，韓流加上暖流代表的就是勢不可擋的民意，現在全台最大的黨就是「反對民進黨」，喚起民心、改變台灣從桃園開始。

「桃園已經失落了四年，我們要找回過去的榮光。」講到激動處，陳學聖語帶沙啞、眼眶泛紅，他說，鄭文燦空擲四年，頻用小建設、小確幸綁架人民，但真正重要的建設包括航空城、鐵路地下化、機場捷運延伸線與桃園捷運棕、綠線卻一再延宕，他承諾上任後會打開桃園的任督二脈，找回被遺忘的四年，快速成長、迎頭趕上。陳學聖呼籲支持者「拉票、催票、投票」，綠地一定會換藍天。

活動最後在萬人齊唱「夜襲」、「國家」、「明天會更好」等歌曲後結束，民眾忘情大喊「國民黨萬歲」、「我愛中華民國」，久久不肯離去。

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