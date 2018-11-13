首都市長爭奪戰》姚︰民調遭低估 至少15％未顯現

2018-11-13

〔記者周彥妤／台北報導〕年底選戰即將進入最後倒數十天，民調封關前夕，民進黨台北市長候選人姚文智昨天說，民進黨縣市長民調遭大幅低估，尤其台南市、高雄市，投票結果至少比近期民調增加十五至廿％；至於北市選情，姚自估目前他至少有十五％未顯現，呼籲選民廿四日挺身投票，「選票會證明一切」。

推「柯文哲還債神話」影片

姚文智昨上午公布柯市府前秘書長蘇麗瓊推薦影片，蘇在影片中表達對姚文智的肯定，指姚有豐富的行政能力，認為如果大家覺得高雄變美，那麼愛河的整治就是一個最大的起點，而整個計畫的召集人就是姚文智。蘇認為，若姚文智有機會擔任台北市長，北市可以變得更美、更富人文氣息，將是更活潑有創意的城市。

姚文智則感謝蘇麗瓊相挺，指蘇和自己及柯都共事過，蘇也因此發現他才是適合的市長人選。

另外，姚文智推出「柯文哲還債神話影片」，以趣味動畫簡易說明繁複的財政問題；姚強調，柯不斷標榜還債五二○億元，無視北市得天獨厚，能夠超收稅額四四○億元，加上靠著基金挪移而來，面對外界質疑，又頻頻迴避。

談到近期民調，姚文智說，民進黨幾個縣市長候選人的民調，遭嚴重低估十五至廿％，狀況與二○一四年相似，民調宛如「選舉文宣」。他拿出二○一四年特定媒體選前民調指出，當年新北市、彰化縣、嘉義市、雲林縣、桃園市及新竹縣，投票結果與選前民調差異甚大，特別是新北市，當時民進黨候選人游錫堃選前民調落後廿七％，但開票僅小輸一．二八％，只差國民黨候選人朱立倫兩萬多票。

姚文智呼籲市民參與他十八日的「手護國家首都」活動，「用腳來民調」，強調這是破解民調最好的方法，並於廿四日挺身投票，局面就會翻轉。