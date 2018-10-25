段宜康指控 監察院長張博雅違規助選

2018-10-25

監院︰是否違規 紀委會認定

〔記者鍾麗華、王善嬿／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨邀請監察院專案報告，民進黨立委段宜康質詢時，出示監察院長張博雅為嘉義市議員候選人戴寧等人助選的兩張照片，強調監委應超越黨派，不能幫候選人助選，要求備詢的監察院秘書長傅孟融把張博雅送交紀律委員會議處。不過，傅孟融表示，此一行為是否違反規定，要由紀律委員會認定。

張博雅回應，她是嘉義人，因此認識戴寧的父母，她假日當天到競選總部時，候選人本人並不在，她只是在現場和候選人的母親話家常，有人來找她照相，不好拒絕，但她並沒有上台、也沒有助選，擔任公職以來，從來沒有違反行政中立。

段宜康指出，如監委基於私誼，到候選人家裡加油打氣，這是人情世故，不會被當成助選，但若是公開行程，到競選總部與候選人拍照，這是公開表態。依照「監察院監委自律規範」第二條規定，監委依法行使職權，應超出黨派，保持中立，不得為公職候選人助選。

段︰與候選人拍照 是公開表態

段宜康說，張博雅助選行程不只一個，監委如違反紀律規範，監院可要求促其注意、警告、或以口頭、書面於院會時道歉，或依法彈劾；他認為，雖然張博雅不到彈劾的程度，但應道歉，他要求傅孟融在審查監院預算前，把張送交紀律委員會議處。

監察院長張博雅日前造訪無黨籍嘉義市議員戴寧、蔡榮豐、吳上明等人競選總部。戴寧表示，父親戴建三曾任市議員，與張博雅的母親、已故市長許世賢交好，許世賢過世時，父親是抬棺者之一，張博雅從小看她長大，她都稱張博雅為「阿姨」；選舉期間，她的母親都在競選總部，張博雅基於世交情誼來探訪，並未事先通知，母親與張博雅合照，只張貼在母親的臉書上，希望不要過度解讀。

議員候選人︰小題大作 沒道理

蔡榮豐說，他與張博雅為舊識，張二十一日晚上以好友身分來看他，表明要行政中立、不能助選，現場鄉親見機會難得而與張拍照留念，這樣也不行？他覺得段宜康是小題大作。

吳上明表示，張博雅二十一日下午三點多來訪，他沒遇見，但他的叔公、前省議員吳一衛與許世賢熟識，他兼任張進通許世賢教育事務基金會常務監事，張博雅是「老市長」，兩家交情深厚，因此將她送交監院紀委會太沒道理。