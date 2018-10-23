從飛彈到假新聞 北京逢選舉必出手

2018-10-23

〔記者謝君臨／台北報導〕中國政府透過各種方式介入台灣選舉行之有年，從早期的軍事演習、飛彈恫嚇，到今日招待樁腳至中國旅遊、金援台商支持特定的候選人，甚至是透過假新聞、假訊息打擊反中候選人，對台灣的民主體制而言，可說是「國安危機」。檢調人員分析，中共干擾台灣大選可概分為「拉力」與「推力」兩種，實際手段則以「金援戰」和「資訊戰」為大宗。

中國首度公開介入台灣大選，可回溯至一九九六年第一次直選總統，當時中國在台海舉行軍演，並發射兩枚飛彈，分別落入基隆、高雄外海，恫嚇意味濃厚。

隨著時代改變，手法轉趨細膩，改以經濟命脈逼迫台商支持特定候選人，並透過「中介」深入地方鄰里，甚至利用假新聞造謠，無所不用其極。

檢調人員分析，中國介入台灣大選的構成態樣，可概分為收買意見領袖及地方樁腳，招待其至中國免費旅遊的「拉力」，以及金援台商支持特定候選人、透過非法政治獻金資助親中政黨、收買特定媒體的「推力」，而達成這「兩力」的實際手段，就是透過「金錢」與「資訊」。

目前檢調偵辦中較為顯著的案件，首推中華統一促進黨被控違反政治獻金法、組織犯罪等案。檢調懷疑，統促黨總裁張安樂利用中國事業接受中國資助，再透過地下匯兌將錢轉來台灣，藉此金援統促黨在台從事公開的統戰工作。另，花蓮大地震後，統促黨發放千萬紅包賑災，也被質疑與中國政府有關。張安樂曾澄清，他未收取過中國共產黨的資金。

相較於統促黨案，調查局目前掌握的其他大宗案件類型，主要是藉著招待台灣的地方樁腳至中國免費旅遊，公開或暗示支持特定政黨候選人，透過此種略施小惠的方式，深入講求人情味的地方人脈網絡，藉此強化兩岸一家親的觀念，並創造基層人士對紅色中國的認同。

此外，台商也是中國介入台灣選舉的破口之一。一名台商高幹提到，他們在中國必須申請暫住證，中國政府都有他們的電話、地址，每當快選舉時，官方就會把名冊交給各地的台商協會與他們聯絡，並放出「北京飛台灣來回機票優惠價」等訊息，暗示誰才有辦法出錢，應該投給哪位候選人等。