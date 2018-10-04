批蔡「狗奴才」 林明溱挨轟失格

2018-10-04

〔記者佟振國、張協昇、謝介裕／南投報導〕南投縣長林明溱昨在地方LINE群組，批評總統蔡英文為收養的退役導盲犬Bella和Bunny慶生是「狗奴才」，引發各界非議，林明溱聲稱是轉傳訊息並為此感到抱歉，民進黨南投縣長參選人洪國浩指林明溱修養不足、失格。

林︰轉傳訊息非本意 感到抱歉

總統蔡英文十月一日幫收養的退役導盲犬Bella和Bunny慶生，於臉書PO文並附上幫愛犬慶生影片，南投縣長林明溱昨凌晨卻在南投觀光產業人士成立的LINE群組中，PO文「狗奴才，人都活不下去了，還在為狗慶生！」引發非議。

林明溱後來收回該則訊息並一度退出群組，表示這段文字及影片都是別人傳給他的訊息，他再轉傳至該LINE群組，他沒有加任何字，也非本意，當時傻傻的不假思索就傳出去，「如果有人看了不舒服，我感到抱歉！」以後會注意LINE群組訊息內容。

民進黨南投縣長參選人洪國浩認為，林明溱以「狗奴才」批評認養導盲犬的蔡總統，實是修養不足，更凸顯對導盲犬議題的無知。洪國浩競選總部人員痛批，林明溱以「狗奴才」罵總統，失言更失格，這樣的縣長能相信嗎？

律師︰可能觸犯公然侮辱罪

前南投縣律師公會理事長朱文財及律師李學鏞表示，LINE已是大家公認的溝通、交流平台與管道，在法律上的定義就算是公開場合規範的範疇，林明溱不管是自己主動或轉發上述「狗奴才」的訊息，在LINE的群組中都會顯示他的名字，就算他後來收回訊息，但只要受害相關人能提出具體事證，可能觸犯刑法妨害名譽罪章中的公然侮辱罪嫌，不可不慎。