美議員函促國務卿 挺台參與聯合國

2018-09-16

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國持續透過各種行動打壓台灣，美國眾議員史密斯（Rep. Chris Smith）於美東時間十三日致函美國國務卿龐皮歐，呼籲美國政府「全面落實台灣旅行法」，允許台美政府高層互訪，美國政府應努力支持台灣參與聯合國等國際組織。

全面落實台旅法 台美高層互訪

史密斯在信函中表示，中國對台灣實施多重威脅，其中包括許多具侵略性且挑釁的行動，例如派遣軍艦、轟炸機與戰機等繞行台灣，並在台灣周邊水域舉行實彈演習。在外交場域上，中國更持續斷絕台灣外交盟邦，阻撓台灣參與國際組織。史密斯強調，中國對和平的威脅日增，也會損及美國利益。

史密斯直言，台灣在全球衛生領域上具有相對優勢，為了討好中國，禁止台灣參與如世界衛生組織（ＷＨＯ）等國際活動，「十分可笑」。

對於中國駐美公使李克新去年「北京將武統台灣」的威脅言論，史密斯說，從中國近來行動看來，軍事升級「似乎可能成真」。因此他認為，針對中國持續改變南海現況、對台灣的多重威脅與孤立舉動等，「美國應公開抗議」。

史密斯提及總統蔡英文日前過境美國彰顯美台關係正面發展。他呼籲龐皮歐「全面落實台灣旅行法」，允許美台高階官員交流，並確保台灣參與聯合國與其他國際組織。對於美國議員的信函，總統府表達感謝。總統府發言人林鶴明說，台灣作為國際社會的一員，也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。