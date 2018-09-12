持中國居住證 時力堅持凍籍或除籍

2018-09-12

〔記者蘇芳禾、鍾麗華／綜合報導〕中國九月一日起開放台灣民眾申請居住證，立法院時代力量黨團總召徐永明昨指出，這是對台灣統戰，希望陸委會硬起來，時代力量將提案修法，申請中國居住證得對其「凍結」戶籍或「除籍」，回台者必須強制登記，未申報也要有罰則。據透露，時代力量週四將與陸委會主委陳明通會面。

陸委會官員指出，初步規劃在「兩岸人民關係條例」增訂「申報登記制」，要求領用居住證者有主動申報義務，如果未申報則會受罰；主管機關查證屬實也可逕為登記；在修法實施前申辦者，也須在一定期限內完成申報，預計最快本月把草案送交政院審查。

黃國昌︰處置太軟弱 陸委會該廢

時代力量黨團昨召開記者會，立委黃國昌表示，中國對台灣處處打壓，企圖將台灣「內國化」，他對陸委會軟弱、失能很失望。若陸委會提不出具體作為，請行政院研議直接廢除，併入外交部。

徐永明說，時代力量希望能跟陸委會主委陳明通討論居住證問題，之後時代力量也將正式提出修法，修正「兩岸人民關係條例」，讓台商在中國有談判籌碼。

徐永明也表示，兩岸人民關係條例第九條之一規定「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。」時代力量希望比照此規定，只要申請居住證者，得「凍結」戶籍或「除籍」，希望民進黨支持。

民進黨立委王定宇提案主張，台灣人要申請中國居住證者，依法註銷在台戶籍登記。但王也坦言，雖然此案已經完成連署，但他還在思考要不要提出。

對於民進黨立委王定宇與時代力量立委提出註銷或凍結在台戶籍的修法建議，陸委會官員指出，申辦居住證者無須在中國設籍，並未違反「兩岸條例」，不會有註銷台灣戶籍的問題。若採除籍管制，政府恐面臨被除籍者提告，打「憲法官司」。

陸委會︰若強硬除籍 1.5萬台人將成人球

官員也表示，若用較強硬的除籍手段，必須考量到嚴重後果，一萬五千名在各地台辦壓力下申辦居住證的台灣民眾，恐成「兩岸人球」，勢必會引發台灣內部很大的爭論。

官員也指出，政府研擬居住證申報登記制，除可委託代辦，申辦者不用特地回台登記，主管機關調查屬實也可逕為登記，未登記也會有行政罰。至於修法前、目前已申辦的台灣民眾，會要求在一定期限內辦理申報程序，不會有法律空窗期。

他強調，由於未來將限制申領者擔任我政府重要機敏公職人員與參政權益，因此牽涉的修法不僅有「兩岸條例」，還有其他相關法規，也必須一併修法。