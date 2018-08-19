85℃事件 總統批中：讓咖啡走味

2018-08-19

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕目前在貝里斯訪問的蔡英文總統，當地時間十七日與隨團媒體茶敘，談到85度C咖啡事件，總統首度回應說，只是買一杯咖啡引來這麼多政治打壓，咖啡多多少少走了味；總統並認為，不能因為來自中國打壓，而讓我們內部發生分歧或相互指責，這是最不好的結果。面臨打壓，應要更團結，更堅定對民主自由的信念。

只是買杯咖啡 遺憾引來政治打壓

總統表示，過境美國洛杉磯時，這家店剛好就在入住旅館的附近，台灣人的咖啡店可以在美國經營，有這樣的規模與業績，很難能可貴。對於在異鄉居住或工作的人，提供一個可以解鄉愁的地方，是很有意義的事情。但很遺憾的，只是買一杯咖啡，就引來這麼多政治打壓，讓咖啡多多少少走了味。台灣企業被迫做政治表態，弄得兩面不討好。

她認為，這樣的發展並不健康，對兩岸關係也沒有幫助。

總統提到，台灣在歷經殖民及威權統治之後，自己一步一步走出來的民主與自由，是我們最驕傲的事情。從這個歷程中，也可看出來台灣人的韌性，也因為這樣的韌性，她覺得台灣人不會在這個壓力下低頭。85度C事件，遺憾之餘，要面對的態度不是相互指責，而是更要團結起來，為台灣的民主與自由堅持，這才應該是我們面對的態度。

期待中國令人尊敬 成為正面力量

總統認為，追根究柢問題的來源，還是在中國大陸。中國在這階段，不僅希望成為一個受人尊重或尊敬的大國，也希望可以變成引領區域發展的正面力量。如果中國想做到這樣，就必須創造在區域間，包括在兩岸上，以更多的良性互動來累積更多的互信。但現在的各式打壓或是小動作，都不是一個在區域間負責任的國家應該要做的事情。

台灣企業受到壓力 國人應該鼓勵

蔡總統進一步表示，現在這些打壓，也許是官僚系統的制式反應，或把它當作解決內部問題的手段，但期待中國能從領導人的高度來看這個問題，也非常期待中國會走向一個令人尊敬的大國，成為這個區域正面的力量。

總統也強調，我們企業受到這樣的打壓，要給他們鼓勵，也希望他們在一時壓力下所做的事情，不會是永遠存在的事情。更希望他們能更堅持他們對台灣民主自由的信念。總統還提到，法律上有一個觀念，當你說了一件事、或做了一件事，「是在壓力下做出的行為，那是不具法律效力的」。