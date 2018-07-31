三中案 賴揆︰馬須誠實面對所為

2018-07-31

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕前國民黨主席馬英九涉賤賣三中黨產，被台北地檢署依違反「證券交易法」特別背信等罪起訴，行政院長賴清德在昨日播出的電視節目專訪強調，馬英九必須誠實面對在三中案所做的一切事情；賴也澄清，他沒有說過「把北檢起訴馬當作行政團隊的政績」，國民黨又刻意在帶風向，去用錯誤的訊息。

賴揆指出，馬英九當選國民黨主席的時候，信誓旦旦要解決黨產，讓黨產歸零，可是馬沒有做，所有的程序、進度都是零，最近更被北檢起訴，馬在三中案販售上有涉及不法，起訴書更提到國民黨的手法是「天龍八步」。

賴揆提及，第一次政黨輪替是因為國民黨貪污腐敗，國庫通黨庫，把國家資源變成黨產，然後再變成私人財產，用五鬼搬運已令人髮指，現在升級變成天龍八步，「我覺得這個馬英九，必須要誠實去面對在三中案販售過程中，他所做的一切事情」。

對於國民黨指控「把起訴馬當成政績」，賴揆反駁，他把黨產條例當做政績的時候，國民黨就刻意講說他把地檢署起訴馬英九當做是行政院團隊的政績，國民黨刻意又帶風向，「我當然沒有這樣說！」

賴揆現身說法，「我那天在講說，這個國民黨沒有做，民進黨做到了，就是通過黨產條例」，雖然經過國民黨三百多次阻擋，現在共凍結國民黨的資產六七七億元，這個就是成果。

政院未介入 檢也未用黨產條例

賴揆強調，北檢起訴馬英九，從頭到尾沒有用黨產條例，完全是以「證券交易法」違反常規，就是背信罪予以起訴，說行政院有介入這事，所以地檢署是奉命說法，「我覺得這些通通都不對」。

賴揆表示，「我是說黨產條例是政績，並不是地檢署起訴馬英九是政績，因為司法是獨立的」，三中案是有新證據、錄音帶出來，然後地檢署依職權起訴馬英九，不可以刻意扭曲說，馬英九被起訴是行政院把它當政績。

馬辦批賴 對特定個案指指點點

馬前總統辦公室發言人徐巧芯表示，賴院長真的很離譜，一再對特定司法個案指指點點，又拿明顯違憲的黨產條例當作政績成果，如此不知分際的行政院長，人民都看在眼裡，也會反應在年底大選結果。