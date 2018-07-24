吳釗燮接受CNN專訪 駁軍售造成台海緊張 「美對台軍事支持 可阻中國犯台意圖」

2018-07-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮昨接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪，對於美國軍售台灣會否使台海情勢更加緊張？吳釗燮回答說，正好相反，因為若無美國持續的軍事支持，阻擋中國意圖，台灣將更容易遭到北京當局的武力進犯。

吳釗燮是近年首位接受ＣＮＮ訪問的外長。他在訪問中強調，台灣政府近年來與美國發展日益強健的關係，但對台灣來說，最關鍵的仍是華府持續在外交與軍事上提供台灣支持。

「台美強化安全合作」

ＣＮＮ問，美國軍售台灣會否使台海情勢更加緊張？吳釗燮回答說，正好相反；因為台美之間越是強化軍事來往，越能阻擋中國進犯台灣的意圖；反之，若讓中國認定台灣是脆弱的、或缺乏美國長期支持，那麼中國就會考慮啟動武力佔領台灣的行動方案。

對於中國軍機軍艦繞行台灣周邊，並進行實彈演習等作為，吳釗燮指出，這都是中國恐嚇台灣人民的方式之一。北京雖稱要贏得台灣民心，但所作所為，都與中國國家主席習近平希望統一的目標背道而馳，且製造台灣民眾對中國政府的仇恨，只會將台灣越推越遠。

吳強調，台灣盡最大努力發展與理念相近國家的合作關係，也強化與美安全合作，以避免中國在一夜之間佔領台灣。至於台灣會否成為北京與華府間的籌碼？吳釗燮說，他知悉台灣有人因川普非典型決策風格感到擔憂。不過台美珍惜共同價值，在川普政府執政之下，也維持良好關係；他們（白宮）並告訴台灣，「台灣是無法被交易的，民主也是不可被交易的」。

ＣＮＮ也問，蔡總統是否會帶領台灣走向獨立？吳釗燮強調，蔡總統致力於「維持現狀」，因為「台灣自立於中國之外」是既成事實，所以台灣不需要做出更多的動作。

面對中國持續挖角台灣邦交國，吳釗燮說，台灣不會發生「零邦交」的情形。事實上，有些國家轉向中國後，又想回頭與台灣建立關係，因為中國並沒有兌現政治上或經濟上的支票，「中國所給予的承諾是脆弱的（destroyable）」。

ＣＮＮ指出，目前台灣友邦中最具象徵性的是梵蒂岡，過去半年來由於梵中對話更受矚目。對此，吳則強調台梵維持緊密聯繫，教廷希望在中國發展宗教自由，在這點上，台灣扮演燈塔角色。也因此，梵蒂岡與台灣維持良好關係，正是一個「榜樣」，讓中國人民、尤其是天主教徒看見，他們總有一天會獲得宗教自由。