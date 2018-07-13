人物特寫》曾任原民台主播 正名爭取認同

2018-07-13

記者楊淳卉／特稿

民進黨不分區立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接任行政院發言人，成為首位原住民女性政院發言人。她是來自花蓮Harawan部落的阿美族人，踏進政治工作前，有十餘年新聞工作經驗，曾擔任原民台主播，對於關注原民議題的人來說，這個名字一定不陌生。

阿美族人 作風穩健

桃園市長鄭文燦二○一四年當選市長後，Kolas Yotaka被延攬擔任桃園市政府原住民族行政局長，也是鄭文燦推薦她擔任不分區立委，被認為是新系人馬。Kolas去年十一月出任民進黨發言人，踏入政壇短短四年，無論在立院問政或是對外政策說明，都給人穩健、論述清晰的印象。

Kolas擔任立委時，曾提案修正姓名條例部分條文，主張原住民得使用原住民族文字登記姓名。較不為人知的是，Kolas過去曾有一段艱辛的「正名」過程。Kolas原來漢文舊名「葉冠伶」，到了Kolas大學時代，政府修正相關條例，原住民命名不再強制使用漢姓，Kolas於二○○六年決定改名，雖然程序複雜，改名後問題也接踵而至，卻成為她民族認同越發強烈的關鍵。

Kolas認為名字是一個根本，改名需要勇氣面對他人不同的眼光，她改名時，並非為了公眾人物式譁眾取寵，而是為了自己，「想要徹徹底底改變自己！」

在立法院，Kolas關注原住民族議題，在國際交流，她推動民族外交、參與人權組織。從原民認同、投入原民運動、一直到地方政府、民意代表歷練，將進入中央部會的Kolas，無關女性或原民身分的「政治正確」，她都將是具有代表性的原住民政治人物。