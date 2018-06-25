借鏡德國！ 促轉會籌設 政治創傷療癒中心

2018-06-25

透過門診撫平被害者心理創傷

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人在國民黨威權統治時期，經歷二二八事件、白色恐怖所造成的集體創傷，數十年來傷痕難以撫平。行政院促轉會將借鏡德國轉型正義經驗，成立國內第一間「政治創傷療癒中心」，透過門診心理療癒方式，讓政治受難者及家屬的心靈得以撫慰與平復，服務對象更涵蓋加害者，例如受到良心譴責睡不著，未來皆可掛號求助。

加害者良心不安 也可尋求協助

據促轉會評估，雖然台灣脫離戒嚴時代已經卅多年，但相關政治心理創傷的轉型正義工作從未開展，受難者及家屬每逢特定節日悲痛萬分，午夜夢迴常憶及親人被迫害情形，長年壓抑走不出來，亟待心理療癒撫平傷痕。

據了解，促轉會因目前辦公場所已無多餘空間，已協請國有財產署提供閒置國有場地，要做為政治創傷療癒中心使用，未來該中心將與促轉會不同位址，促轉會也將引進公務員資格的心理諮詢師，加上目前所聘的兩位心理諮詢師，與會內專業人士共同推進。

促轉會高層近期也與二二八關懷總會理事長潘信行、二二八事件紀念基金會董事林黎彩等人見面，受難者家屬對促轉會要做心理療癒相當感動，基金會更將心理創傷療癒列為對促轉會正式請求。

「心理療癒將是促轉會強力推動的任務之一！」促轉會副主委張天欽強調，成立時間目前還未確定，未來政治受難者及家屬，甚至加害者都可參加心理療癒，需求人數初步先鎖定三千至五千人。

據規劃，促轉會希望台灣能有一間獨立專業的政治創傷療癒中心，而不是放到既有醫院體系混合做，專業人士會先以電話探訪政治受難者及家屬有無需求，促轉會也會鼓勵當事人願意講出來，將埋藏在心中的糾結解鎖，並正式登錄個案。

促轉會委員也說，從一些國際案例顯示，有的加害者面對創傷根本就睡不著覺，亡命天涯多年被逮捕後才鬆了一口氣，更有人受到良心譴責不敢訴說，「加害者心理創傷」確實存在，所以門診不會排除加害者。

他指出，心理療癒在德國由精神科醫師執行，診斷後再分配給適合心理諮詢師，台灣是否完全比照德國，還是透過心理諮詢師即可，還要再研議。促轉會先試行，擬定政策及推動，最後將交給衛福部執行辦理。