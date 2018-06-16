黨產條例 北高行聲請釋憲 停止訴訟

2018-06-16

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕行政院黨產會在二○一六年祭出行政處分，認定中投、欣裕台公司為國民黨的附隨組織，國民黨不服提起行政訴訟。台北高等行政法院六月十一日裁定，因黨產條例有違憲疑義，在司法院大法官釋憲公布前，停止訴訟程序；黨產會發言人施錦芳強調，一定會提出抗告，該裁定不會影響處分效力。

法院︰黨產條例有違憲疑義

國民黨行管會主委邱大展則指出，就連承審法官都已經看不下去，證明「德不孤，必有鄰」。

黨產會昨收到台北高等行政法院裁定書，理由敘明，因認告黨產會所適用之「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第二條、第四條第一款、第二款、第八條第五項前段、第十四條規定有牴觸憲法之疑義。

北高行指出，「現已提出形成確信違憲之具體理由，向司法院大法官聲請解釋，於司法院大法官就本院聲請釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序」。

據了解，黨產會處分書乃根據調查，認定中投、欣裕台公司為附隨組織，北高行卻針對不當黨產條例本身合憲性，認為黨產會的設立及職掌、政黨定義、附隨組織定義，得主動調查政黨之附隨組織，命移轉或追徵及認定附隨組織應經公開聽證程序等條文有違憲疑義。

黨產會提抗告︰不影響處分效力

黨產會質疑，北高行於本案審理期間，從未以任何形式表達黨產條例有違憲之虞，亦未詢問黨產會有關黨產條例適用疑慮，卻驟然以聲請釋憲為由，裁定本件停止審判，實質剝奪黨產會答辯機會，嚴重傷害黨產會程序利益。

黨產會強調，北高行裁定停止審判聲請釋憲，對黨產會職權行使並無影響，最終仍繫諸司法院大法官的審理結果。黨產會將繼續依黨產條例立法意旨，續行黨產調查、處分等業務。