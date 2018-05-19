老對手再戰一次》竹市 林智堅拚建設有感

2018-05-19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕二○一四年十一月，年僅卅九歲的民進黨新竹市長當選人林智堅，以一○一四票些微差距，打敗尋求連任的國民黨市長許明財，「百日奇蹟」一戰成名，且創下許多新竹第一，包括新竹市自治史上差距最小的市長選舉、史上最年輕的市長、從提名參選到勝選僅一百天最短時間等。

履行政見 顧工程品質

林智堅說，那一百天當中他經歷人生中最大的挑戰，起初沒有人看好他能贏得勝利，甚至連他自己都曾經懷疑過能否勝選，但多數求新求變的市民，選擇相信改變，給林智堅機會讓竹市的軸線翻轉，加速建設的腳步。

「建設是王道！」林智堅說，新竹市「小而大」，有機會成為台灣一座典範型的偉大城市，三年多過去，他站穩施政步調，相信必能獲得更多市民的支持；他也一直努力履行競選政見，包括一開始執政的路平、轉運站、綠園道，到近期的公道三打通、大車站計畫、油庫廢庫、天燈館變身兒童探索館、漁人碼頭周遭大改造等，他希望市民認為林智堅是個有能力履行政見、且顧到工程品質的市長。

直到現在，林智堅經常與幕僚開會到深夜，討論的幾乎都是建設的推動。林陣營認為只要有扎實可行的政策，加上逐一完成的政見，定能贏得市民的再次肯定。

林智堅說，市政建設有許多尚待推動的地方，無論對手是誰，他只求把市政做得更好，相信市民已經看到他確實能做事的一面，未來他會繼續秉持「沒有蜜月期，每天都是試用期」的態度回應市民期待，努力為市民創造認同感、幸福感與光榮感，讓市民為這座城市感到驕傲，以身為新竹人為榮。

雖然民調佔上風，但林智堅陣營不敢輕敵。由於藍營的基本盤較大，議員席次也較多，使得林陣營希望屆時能有「分離投票」效應，亦即支持其他政黨議員候選人的選民，市長也能支持林智堅。不過，下屆民進黨議員也採高額提名策略，以六名老將搭檔六名新人的「六加六」戰術，希望在林智堅帶領下，達到綠葉紅花、相互輝映的目的。