林智堅高人氣》民調差一截 國民黨傳「拔財」

2018-05-14

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨兩年多前上演總統候選人「柱下朱上」的換柱風波，最近地方耳語盛傳國民黨提名角逐下屆新竹市長的前市長許明財，因民調一直拉不上來，也可能會「拔財」換將。國民黨新竹市黨部主委呂學樟昨駁斥此傳聞是空穴來風，有心人士故意放話操作。

竹市黨部否認選前換將

呂坦言，許明財的民調確實不理想，希望許能積極些、爭氣點，要用對方法，不是認真就好。他認為大環境對國民黨有利，新竹市長選情依然樂觀。

許明財則說，四年前落選後第二天就開始勤跑基層，自己是經黨內初選民調提名的人，絕不接受「選前換將」，呼籲黨中央及市黨部趕緊出面幫他消毒，避免以訛傳訛。

據了解，爭取連任的民進黨籍新竹市長林智堅因擁有高民調及高人氣，讓新竹市成了國民黨艱困選區。幾家民調公司多次民調結果，都顯示林智堅與想捲土重來的許明財有超過四成以上的落差，讓國民黨基層感嘆「扶不起來」，坊間早有「拔財」換將傳言。

現任市議會議長謝文進最近頻試水溫，丟出可能挑戰市長寶座的震撼彈，甚至有藍營人士表態，指因黨紀無法「明攻」，但私底下可能「暗助」謝，讓部分死忠國民黨員如熱鍋上螞蟻，認為若不趕緊「拔財」，換個有實力的參選人，國民黨在竹市恐會全面失守。

巧的是，國民黨主席吳敦義前幾天低調到新竹市，與地方人士討論新竹市選情，許明財前天急著求見黨秘書長曾永權未果，讓「拔財」之說更甚囂塵上。

許明財說，他前幾天確實有打電話想見曾永權，不過，曾透過秘書表達沒時間，他仍將努力跑基層，也希望黨中央與市黨部積極協助消毒，不要讓不實耳語持續擴散，影響選情。