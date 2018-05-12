管很大！大愛新劇傳遭國台辦關切

2018-05-12

「智子之心」被指美化日軍

〔記者施曉光、蕭宇涵／台北報導〕台灣大愛電視台播出的「智子之心」一劇，傳遭中國網友批評過度美化日軍，將抵制該劇演員赴中發展；中國國台辦為此將於近日來台訪問慈濟，表達關切，大愛電視台則否認此消息，並稱「完全沒有接到相關關切電話。」陸委會昨晚經洽移民署獲告，近期並沒有核准國台辦人員來台案例，至於是否有地方台辦最近以其他專業交流名義來台，正持續清查中。

大愛否認 並稱劇情無關媚日

由大愛戲劇團隊製作拍攝的「智子之心」內容改編自現齡九十一歲的慈濟志工林智惠故事，內容講述林智惠在十八歲時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士，該劇自五月十日至六月十三日晚間八點播出，卻在昨天傳出該劇引起中國官方高度關注，可能是內容有美化日本之嫌，其中有要效忠日本的對話，引起對岸官方以及中國網民不悅。

大愛表示，該劇為現實中的時空背景，一九四三年台灣被日本殖民，戲劇重點在於主角林智惠當戰地護士的故事，與媚日毫無關聯。

陸委會強調，台灣珍視的民主價值就是言論與創作自由，這也是人類的普世價值，呼籲對岸放棄以其狹隘的意識形態進行思想管制及審查，充分尊重媒體與相關影視作品的表意自由、創作自由以及言論自由。