焦點評論》北京的「體貼」

2018-05-11

記者鄒景雯／特稿

今年的台灣政治會愈來愈好玩。什麼原因？第一，年底要選舉，當然熱鬧；第二，中國國台辦會成為提供北京天候的氣象台，非常稀奇！台灣人投票，中國政府在旁「喊燒」、「喊冷」，光這現象，就夠拉張板凳來坐下瞧瞧了。

台灣的選制，四年一任，對於許多政客來說，有點像早年升學窄門時代，考上了大學，任你玩四年，學期將屆，再來臨時抱佛腳，拚畢業過關；相對之於選民來說，啟蒙時代盧梭講的「投票時是主人，投完票又變成奴隸」，一百多年後無甚改善，依舊適用。因為四年才能算一次總帳，政治人物無不渾身解數，人民頭家則要力圖平反，因此肯定有戲。

比起往年，今年的戲之所以格外趣味，是北京的學習曲線值得觀察。自中國對台灣的選舉感興趣以來，大約可以從一九九六年開始起算，不論對象是參選中的個人，或是政黨，「反獨促統」的標準是一以貫之，例如民進黨絕對是打擊的標的，就算「台獨黨綱」被「台灣前途決議文」更新後，也一樣。與國民黨，嚴格而言則自二○○五年連胡會以後化干戈為玉帛。因此近十年，大抵上是「捧藍貶綠」的格局。

今年，前述氣氛頗為違常，柯Ｐ的「歹勢說」是一個很顯著的例子。柯文哲最近為了緩解民進黨「自提」的壓力，應允到綠色和平電台受訪，針對「兩岸一家親」引發獨派支持者的反彈，柯文哲做出了在雙城論壇「講太快」，當時是希望「可以過關就好」的解釋；此話一出，北市府的幕僚趕緊做了補述，特別強調不是為了「兩岸一家親」這句話道歉，而是向為此感到不悅的民眾道歉。

這下子，民進黨與國民黨兩方的競爭對手果然一陣圍毆，然而對岸的共產黨可就耐人尋味了。國台辦只是輕描淡寫地說，「我們注意到台北市方面已就此作出澄清」，不僅對柯文哲至為體貼，還啐罵了一句：任何挑撥和製造兩岸同胞對立的圖謀都是不可能得逞的。這維護的姿態，恐怕連國民黨都沒幾人有福消受。

十一月的大選，只是地方選舉，按往例，北京通常是對黨不對人，這次是對著個人了；首都這役，國民黨的提名人選已經產生，不是沒人，與柯Ｐ之間是零和關係，但是國台辦一點罣礙也沒有，暗挺雙城論壇要續辦的意思明確，這是不是前所罕見？

北京對柯文哲的「厚愛」，該當何解？相信柯Ｐ會說，這是實力原則，老共是務實的。綠營會說，最大的敵人是柯文哲，或是國民黨，還需要辯論嗎？唯有國民黨，外界實在看不出來他們究竟該說什麼才好？