台美國防產業論壇今登場／軍火商齊聚高雄 瞄準潛艦大餅

2018-05-10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕首屆「台美國防產業論壇」今日在高雄登場，除美方十餘名大型軍工業者代表已抵台參訪，據悉亦有數十名規模較小的外國產業代表，將參與今日論壇。值得注意的是，由於我國「潛艦國造」案取得重大進展，具備潛艦戰系研製經驗的洛馬、雷神公司皆在來台廠商之列，相關廠商是否在此次會議中和我方進一步交流，引發高度關注。

造船、航太與資安 三大議題

對此，知情人士表示，此次「台美國防產業論壇」重點並非僅止於潛艦國造，而是分為造船、航太與資安三大領域，藉此奠定台美相關產業更深厚的交流基礎。不過，他不諱言，雖台美軍火商不可能在短短一日之內，就可討論相關細節，但洛馬、雷神等公司和我方軍工產業代表如有好的交流基礎，未來亦有更多合作機會。

事實上，雷神、洛馬公司皆為我國重要軍火供應商，雷神公司為我國鷹式飛彈、標二飛彈、愛國者飛彈的研製廠商，過去曾有提供澳洲「柯林斯級」潛艦戰鬥系統的經驗。洛馬公司則為我國F-16戰機、C-130運輸機的研製廠商，在我國發展「潛艦國造」計畫時也被點名，可能成為我國新型潛艦戰系的合作夥伴。

廠商交流不設限 盼無所不談

相關人士說，此次論壇並未設限廠商交流，盼能「無所不談」，除讓美方了解我方產業能量，亦可讓其了解我方需求。不過，此次論壇屬民間性質，時間也有限，能否實質討論軍方既定政策，仍是未知數。

根據主辦單位安排，我方除經濟部長沈榮津、國防部副部長張冠群之外，包括前國防部長楊念祖、前海軍司令陳永康等前軍方高層，也將出席論壇。

至於美方部分，除洛馬公司派出台灣分公司副總裁魏陵瑋、雷神公司派出台灣分公司總裁Brad Gerdes之外，值得注意的是，立方公司（Cubic Corporation）派出資深副總裁威爾辛斯基出席，他曾為美國陸軍太平洋司令部中將司令。