軍改今拚過頭關 民進黨奇招推進

2018-05-10

拿國民黨版草案表決支持 讓藍營不好意思反對

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨挑燈夜戰，逐條審查行政院版軍人年改草案。雖內有國民黨團祭出拖延戰術、外有反年改團體高分貝抗議，但民進黨團仍主導審查進度並緩步推進，預計今日完成審查。不過，國民黨立委審案過程幾度「荒腔走板」的表現，令人印象深刻。

行政院版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，將軍人服役二十年起支俸率訂為五十五％、年增二％，軍官俸率上限九十％、士官九十五％，最低保障金額三萬八九九○元；若已退人員的所得低於樓地板或新制俸額，一毛不砍。

藍委拖延戰術 發言荒腔走板

國民黨團版草案則將起支俸率與年增率加碼為六十％、二．五％，且只改現役人員，不動十八％優存；其餘不管樓地板、俸率上限等，均與政院版一致。時代力量黨團則主張把將官的俸率上限定為八十％、校官維持九十％。

民進黨與國民黨團昨均全員甲動。國民黨要求程序發言，以三十人次拖延近三小時；但發言內容多與程序無關，無論是指控國防部假造財務影響評估，或是要求立法院先撤拒馬才能繼續審查。

國民黨立委林為洲質疑「台美國防產業論壇」涉及六千億元軍購，認為政府先停止軍購、保留十八％優存、處理好兩岸問題，再談年改。

竟要戰機別掛彈 以免射到總統專機

國民黨立委徐志榮、林麗蟬甚至建議以後伴飛總統專機的戰機不該掛彈，因為他們可能會朝總統發射飛彈，林還說「雖然總統姓蔡，但是不希望她是剉著等」。

國民黨團總召林德福則說，中央政府總預算每年約兩兆元，省一下就可以不用年改；立委許毓仁直指政府推動軍人年改，會讓中國見縫插針，軍演更嚴重。

自備麥克風與音箱 干擾議事

會議主席民進黨立委王定宇在接近中午時要求議事人員宣讀條文，多位國民黨立委衝上主席台，與民進黨立委爆發激烈推擠衝突，導致議事人員掛彩。王定宇轉而進行廣泛討論，但國民黨拒絕詢問，繼續杯葛，還自備麥克風與音箱干擾議事。

終於在下午二時五十分，民進黨以優勢人力護住主席台，讓議事人員在兩小時內宣讀完所有條文。王定宇也承諾逐條討論，不會包裹審查。

不過在傍晚進入逐條審查後，即便是與政院版草案一模一樣的國民黨版條文，國民黨都喊反對。民進黨改變策略，表明支持國民黨版的條文，國民黨也不願放行。民進黨遂祭出奇招，拿國民黨版草案出來表決，並予以支持；再詢問是否反對？國民黨才不好意思再反對。

所有國民黨有異議的條文，王定宇均裁示保留。但因國民黨逐條發言，截至昨天深夜十二時，仍未完成審查，民進黨團力拚年改案今日初審過關，六月臨時會完成三讀。