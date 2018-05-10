美歐同發聲 批中阻台參與WHA

2018-05-10

美國務院對中國打壓感到「極為不悅」

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱、吳亮儀、彭琬馨／華府—台北連線報導〕中國打壓台灣參與世界衛生大會（WHA），美國與歐盟紛紛發聲挺台。美國國務院與美國在台協會（AIT）昨表示，美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA，美國對於中國再次阻撓台灣與會感到「極為不悅（greatly dismayed）」，將繼續敦促世衛組織（WHO）邀請台灣。歐盟對外事務部與歐盟駐台代表也均肯定台灣應有意義參與WHA等國際活動。

歐盟指台灣參與國際活動 符合全球利益

美國國務院發言人華府時間八日透過電郵答覆台灣媒體詢問，表示美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA，且美國對於中國再次阻撓台灣與會一事，感到極為不悅（We are greatly dismayed that China has once again blocked Taiwan from receiving an invitation to attend）；美國將繼續敦促WHO發邀請函給台灣以觀察員身分出席今年的WHA。AIT發言人游詩雅亦向台灣媒體表達美國的支持。

美國國務院發言人與AIT均強調，台灣落實對全球健康安全的承諾，已經對公共安全及發展做出重要貢獻，美方相信在這麼重要的議題上，台灣不應該被排除在外。

繼歐洲議會發聲挺台後，歐盟對外事務部發言人柯契姜琪克接受台灣媒體訪問時表示，在符合歐盟的「一中政策」及歐盟的政策目標下，歐盟支持以務實方式處理台灣的國際參與問題。歐盟代表廿八個會員國，肯定台灣參與WHA符合歐盟及更廣泛的全球利益。

歐洲經貿辦事處昨舉辦「台歐盟三十年關係回顧與展望」論壇，歐盟駐台代表馬澤璉表示，歐盟支持台灣有意義參與國際活動，台灣不僅能夠提供專業技術，以全球網絡角度來說，也不能讓台灣被排除在外。

歐洲議會議員：中國孤立台灣 沒有道理

現正訪台的歐洲議會議員齊妮娜受訪時表達對台灣的強烈支持，她說，中國的確施加許多壓力阻撓台灣參與，但在公衛議題上，所有人都應該有管道能夠加入討論，因為這是互相連結的世界，在全球衛生安全上進行這種孤立行為，「是沒有道理的」。

雖然今年確定不會收到WHA邀請函，但「世衛行動團」仍將在十八日深夜出發，隔天到瑞士日內瓦會場。衛福部長陳時中昨受訪時說，會與許多國家做雙邊對談；至於是否擔心中國連場外都打壓？陳時中說，瑞士是民主國家，我們在場外舉行雙邊會談會有保障。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨則召開記者會，呼籲立法院應通過「台灣參加WHA」決議文，也建議總統蔡英文儘速召開國際記者會，以向國際社會表達台灣欲加入WHO的心聲。