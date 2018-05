美歐同發聲 批中阻台參與WHA

2018-05-10

美國務院對中國打壓感到「極為不悅」

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱、吳亮儀、彭琬馨/華府—台北連線報導〕中國打壓台灣參與世界衛生大會(WHA),美國與歐盟紛紛發聲挺台。美國國務院與美國在台協會(AIT)昨表示,美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA,美國對於中國再次阻撓台灣與會感到「極為不悅(greatly dismayed)」,將繼續敦促世衛組織(WHO)邀請台灣。歐盟對外事務部與歐盟駐台代表也均肯定台灣應有意義參與WHA等國際活動。

歐盟指台灣參與國際活動 符合全球利益

美國國務院發言人華府時間八日透過電郵答覆台灣媒體詢問,表示美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA,且美國對於中國再次阻撓台灣與會一事,感到極為不悅(We are greatly dismayed that China has once again blocked Taiwan from receiving an invitation to attend);美國將繼續敦促WHO發邀請函給台灣以觀察員身分出席今年的WHA。AIT發言人游詩雅亦向台灣媒體表達美國的支持。

美國國務院發言人與AIT均強調,台灣落實對全球健康安全的承諾,已經對公共安全及發展做出重要貢獻,美方相信在這麼重要的議題上,台灣不應該被排除在外。

繼歐洲議會發聲挺台後,歐盟對外事務部發言人柯契姜琪克接受台灣媒體訪問時表示,在符合歐盟的「一中政策」及歐盟的政策目標下,歐盟支持以務實方式處理台灣的國際參與問題。歐盟代表廿八個會員國,肯定台灣參與WHA符合歐盟及更廣泛的全球利益。

歐洲經貿辦事處昨舉辦「台歐盟三十年關係回顧與展望」論壇,歐盟駐台代表馬澤璉表示,歐盟支持台灣有意義參與國際活動,台灣不僅能夠提供專業技術,以全球網絡角度來說,也不能讓台灣被排除在外。

歐洲議會議員:中國孤立台灣 沒有道理

現正訪台的歐洲議會議員齊妮娜受訪時表達對台灣的強烈支持,她說,中國的確施加許多壓力阻撓台灣參與,但在公衛議題上,所有人都應該有管道能夠加入討論,因為這是互相連結的世界,在全球衛生安全上進行這種孤立行為,「是沒有道理的」。

雖然今年確定不會收到WHA邀請函,但「世衛行動團」仍將在十八日深夜出發,隔天到瑞士日內瓦會場。衛福部長陳時中昨受訪時說,會與許多國家做雙邊對談;至於是否擔心中國連場外都打壓?陳時中說,瑞士是民主國家,我們在場外舉行雙邊會談會有保障。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨則召開記者會,呼籲立法院應通過「台灣參加WHA」決議文,也建議總統蔡英文儘速召開國際記者會,以向國際社會表達台灣欲加入WHO的心聲。