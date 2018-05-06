新聞幕後》溝通軍改俸率 柯建銘被「彈」回來

2018-05-06

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會本週將審查行政院版軍人年改草案，民進黨團已經投票決議全力支持政院版草案，不過據了解，草案剛出爐時，黨團總召柯建銘曾向府院反映軍官俸率上限九十％太高，結果被「彈」了回來。

行政院於四月十二日拍板「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，把之前民進黨團與陳建仁副總統討論出的軍官俸率上限八十五％，一舉加碼至九十％，引發多位民進黨立委譁然。

由於去年審查公教年改時，民進黨團經投票決議推翻年改會草案，將十八％優存歸零年限由六年縮短為兩年，一度引發蔡英文總統不滿。現涉及總統身兼三軍統帥的軍人年改，柯建銘為求慎重起見，曾硬著頭皮向府院反映九十％太高，可能引發黨團與基層反彈。

據轉述，柯建銘事後形容，他是被「彈」了回來，蔡英文還不是很高興，因此轉為說服黨團成員接受政院版草案。

為確保政院版草案不致翻盤，總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻分頭一一致電向民進黨立委溝通，陳菊更找段宜康當面說明；直到四月廿七日黨團會議當天，陳菊再三拜託黨團支持政院版，最後在段宜康的堅持下進行投票；並僅由陳菊與黨團幹部見證開票過程，政院版以相當接近的票數驚險過關，陳菊才如釋重負地說「好加在」。

若軍人年改要與公教同步於七月一日上路，本週能否順利完成審查最為關鍵。民進黨團已下達全週甲動，非外委會成員也要隨時待命備援；各委員會召委則須配合黨團調度，必要時挪出會議室供外委會使用。

黨團幹事長何欣純表示，已同意明日上午借給國民黨團召開第四場公聽會，下午再由民進黨團召開委員會，因已錯開會議室，公聽會能否順利結束都不影響既定的審查進度，希望能在週四前將草案送出委員會。