台美衛生首長 安排雙邊會談

2018-05-05

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕世界衛生組織大會召開在即，駐美代表處衛生組長盧道揚三日表示，美國依然強力支持台灣，美國衛生部長阿扎爾與台灣衛福部長陳時中的雙邊會談，還有美方在世衛大會發言支持台灣，都在安排中。

與其他國家雙邊會談 也在安排

外交部長吳釗燮昨受訪時重申，台灣今年要收到邀請函「大概很困難」，但他強調，來自友好、理念相近國家的支持「大於以往」，證明「德不孤、必有鄰」；由於台灣去年在世衛大會中，與各國、國際組織的雙邊會談數量達五十九場，吳釗燮指出，希望今年雙邊會談的數量「高於去年」，目標是至少要「不低於去年」。

盧道揚三日參加全球台灣研究中心（GTI）座談會談台灣的醫療貢獻，會後對媒體做上述表示。盧道揚在台灣與馬拉威斷交前，曾在非洲服務，為前台灣國際醫衛團隊海外聯絡人。

盧道揚說，阿扎爾的行程太忙，所以還待敲定，至於台灣與其他國家的雙邊會談也在安排。台灣參與世衛大會的意義很大，因為國際上健康維護的一個重要角度是行政與技術協調，衛生健康的議題是一個大家庭，這一個殿堂，台灣不能缺席。

至於中國國台辦說，台灣不參加世衛大會也可以得到所有資訊，盧道揚回應說，如果中國有辦法做到所有世衛大會的資訊宣傳，「那我也輸給他了」，因為是不可能的。技術性的東西應該讓技術人員來做，中國目前會透過各種技術阻撓，使台灣無法參與專家會議。

成大醫學院附設醫院國際醫療中心主任許以霖接受媒體訪問時說，世衛組織通過的緊急救援醫療團只有七個隊伍，但災難發生時，台灣只要邦交國有要求就可以派隊伍前往，台灣所有的設備都是合格的，而且也會私下邀請世衛組織的專家來檢驗。

國際醫療救助經驗豐富的許以霖表示，世衛組織也只是協助當地政府，不是主導者，台灣只要與當地政府有共識，就可以做了；而且台灣有許多國際友人願意分享資訊，台灣自己要準備好，即便受到世衛組織政治干擾，台灣在國際上還是很活躍，第一線的人道救援工作者其實沒有太多政治手段。他希望台灣人對自己要有自信。

曾在馬拉威與布吉納法索醫療團做過藥品管理的王秀珠，以親身經歷在會中分享台灣對非洲國家的醫療協助，以及對世衛組織的貢獻。