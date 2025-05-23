反廢死公投遭中選會否決 核三延役公投8/23舉行

中選會下午召開委員會決議，核三延役公投，將於8月23日舉行投票。（記者鍾麗華攝）

2025/05/23 19:52

首次上稿 18:59

更新時間 19:52（公投經費1案估11億 罷免立委每案2000萬）

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院日前通過國民黨團、民眾黨團所提的反廢死公投、核三延役公投，交由中選會辦理，中選會今天下午召開委員會討論，認為反廢死公投並非重大政策之創制或複決，不符合公投法第15條第2項規定，礙難辦理公民投票，至於核三延役公投符合公投法相關規定，將8月23日舉行投票。

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對於反廢死公投，中選會表示，主要理由係依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，立法院亦須受憲法裁判內容之拘束。

此外，中選會表示，該公投提案以憲法判決主文為標的，且該憲法法庭判決主文亦載明「法院組織法就主文第1項案件，未明定應經合議庭法官之一致決始得科處死刑，與憲法保障人民生命權及正當法律程序原則之意旨有違。有關機關應於本判決宣示之日起2年內，依本判決意旨修正相關規定。」則本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

公投經費1案估11億 罷免立委每案2000萬

由於藍白企圖讓公投綁大選，凝聚支持者投下罷免不同意票，對於公投是否綁大選，中選會副主委陳朝建說明，每一罷免案依選罷法規定，皆有其處理程序與期程，地方選委會查對後報中選會，中選會如宣告成案，則罷免案宣告成立後20日起至60日內辦理投票。

至於公民投票，陳朝建說，依公投法第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行一次，今年投票日期落於8月23日，中選會如果收到地方選委會查對罷免案結果，將依法交由中選會委員會議依法審議而做適法處理。

被問到此次公投所需經費，陳朝建指出，以往辦理全國性的公投案經費預估部分，單獨一案約9.2億元以上；今年目前成案數一案暨選務人力等各項費用經估算後，所需經費預估11億元左右。至於每一立委罷免案辦理經費約為2000萬元左右。

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