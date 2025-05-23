藍白要政院「立即給足」地方補助款 57:49表決付委審查

民進黨團在立院議場地板張貼海報，反諷在野黨抨擊政院統刪中央補助地方款預算25%的爭議。（記者田裕華攝）

2025/05/23 17:50

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，立法院民眾黨團提案，行政院主計總處應依立法院審議總預算案通案刪減的決議精神，立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。立法院會今（23日）展開表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以57票比49票，將該案交付財政委員會審查。

民眾黨團提案說明，有鑑於行政院主計總處行文各縣市政府，將中央編列給地方政府的一般性補助款，自民國114年度5至12月份分配及撥付數，全數改為未分配數，已嚴重違反立法院通案刪減、促進政府資源有效配置的決議精神。

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民眾黨團表示，中央政府預算編列浮濫，原編列新台幣3兆1000億元，立法院通案刪減後仍有2兆9000億餘元，是中華民國史上最高的中央政府總預算，立法院本於職責審議預算，以督促中央政府增進財務效能、減少不當經濟支出甚至浪費。

民眾黨團說，中央政府不思檢討如何有效節用分配資源，卻意圖慷地方政府之慨，緊縮一般性補助款補助事項，將直轄市、準用直轄市規定的縣市基本財政收支差短，與定額設算的教育、社會福利及基本設施等，改為未分配數，將嚴重影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。

據此，民眾黨團表示，建請院會作成決議：「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議精神，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，並將中央各機關及所屬應刪減另予補足之經費來源說明，於1個月內送交立法院。」

今天院會處理討論事項時，共計75位朝野立委登記發言、唇槍舌戰。最後，國民黨團提議將該案交付財政委員會審查，經表決，藍白以57票贊成，輾壓綠營的49票反對。

民進黨團在立院議場地板張貼海報，反諷在野黨抨擊政院統刪中央補助地方款預算25%的爭議。（記者田裕華攝）

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