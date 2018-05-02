國防院揭牌 研究中國重鎮

2018-05-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕籌備逾半年的財團法人國防安全研究院昨正式揭牌，首任董事長、執行長分別由前國防部長馮世寬、前陸委會副主委林正義擔任，未來將成為國安、區域情勢與中國政軍研究重鎮。總統蔡英文昨表示，面對嚴峻挑戰，更顯示我成立國防智庫的必要性，她也籲國防院應助政府掌握戰略情勢變化、廣納研究人才，成為對外交流與合作平台。

由於多明尼加昨日和我國宣布斷交，蔡英文昨致詞時特別提及，縱使外面壓力再大，我國都不會屈服，走向世界的決心不會改變。面對如此嚴峻挑戰，更顯示我國成立國防智庫的必要性。

蔡英文表示，對國防院有三點期許。首先是協助政府掌握戰略情勢變化，提出具體戰略方向，並定期對區域安全、國防科技情勢提出報告，讓決策者全盤掌握狀況；其次是應廣納戰略研究人才，用集體智慧、扎實研究奠基；第三，要成為對外交流、互動及合作平台，和國際智庫交流「二軌」對話，培養國內戰略、研究國際的學者，盼日後可成為國際交流與對話的機制。

馮世寬表示，亞太地區情勢已成國際安全議題的重點，期勉國防院成員集思廣益，在最短時間和國際接軌，為國家獻策、為國軍建言。

國防院執行長林正義表示，國防院將向立法院提出國內、中國及國際局勢共三份綜合評估報告，也會針對一些臨時議題進行研究，另也廣納精通各國語言的研究員，和各國智庫交流。