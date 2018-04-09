要國史館未必聽總統的 張博雅惹議

2018-04-09

監委、學者批張失言、失態

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院上月赴國史館巡察，國史館長吳密察提到，蔡英文總統曾明確宣示，在民主自由的時代，不宜官修國史，所謂的國家歷史，應由全民用自己的力量書寫。不過，監察院長張博雅竟回說，「蔡總統的話不一定要聽」。監委認為，張已嚴重失言、失態，有失監察院長的風範；學者也認為，張的說法並不恰當。

官修國史？ 張：執事者可自行處理

對此，張博雅受訪時解釋，「各國都有國史，就是怎樣編纂而已；國史館有一貫作業，執事者可以自己處理。」

監察院教育及文化委員會上月廿日赴國史館巡察，除張博雅、召委仉桂美外，還有十五名監委同行，有監委關心視障者如何使用館藏檔案？也有監委詢問，國史包括中國大陸嗎？還是只有台灣？位在中興新村的台灣文獻館與國史館的區隔在哪？據了解，張博雅在會中未多做發言，但最後卻說「蔡總統的話不一定要聽」，由於當時會議進入尾聲，監委未當場提出質疑，不過，事後引發監委私下議論。

監委強調，國史館隸屬總統府，張博雅的說法是要國史館罔顧行政倫理嗎？監院應端正官箴，張卻要下屬機關公然反抗長官指示，相當離譜。

台北教育大學名譽教授李筱峰認為，民主國家不須官修國史，因為史觀、學術、言論與出版都是自由的，國家的歷史開放大家自由表達，各派學者也可自由論述。我們國家處境很特殊、國家定位模糊，要官修國史更困難、也更有爭議。

中研院近代史研究所副研究員陳儀深表示，張做為監察院長，這樣的說法相當不禮貌、也不適當。現已非君主專制時代，官修國史沒有必要性、更無公信力。國史館是當初國民黨威權體制留下的機構，要怎麼改需要通盤考量。

業務應併至檔管局 時力提案廢國史館

事實上，時代力量立委林昶佐上月已提案廢國史館，獲民進黨立委段宜康、管碧玲、莊瑞雄等人連署支持，他們認為，國史館與現代歷史教育、歷史研究相違背，業務應合併至檔案管理局。

國史館則解釋，雖然國史館曾出版「國史紀要」，涵蓋民國前十八年、興中會成立到民國七十四年；但現在主要的工作都在做基礎史學，包括蒐集二二八與白色恐怖的檔案。

在卸任總統的口述歷史方面，據了解，馬政府的國史館曾計畫在前總統陳水扁保外就醫期間，進行扁的口述歷史，後來不了了之。不過，國史館去年已開始固定訪談扁，已接近完成階段，最快今年就可出版「陳水扁總統訪談錄」，至於前總統馬英九的口述歷史也已著手籌劃。