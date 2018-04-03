徵集政治檔案 疊起來比101高100公尺

2018-04-03

〔記者蘇永耀／台北報導〕行政院上週公布促轉委員會委員提名名單，促轉工作可望加速。事實上，自檔案法實施，政府部門已陸續徵集政治檔案，這些檔案的累積高度達六百公尺，足足比一○一大樓高出了一百多公尺。相關人士坦言，要釐清這些歷史事件，確實是浩瀚的工程。

民進黨首次執政時成立檔案局並實施檔案法，展開政治檔案的清查工作，相關人士表示，經過幾波徵集，包括二二八檔案及美麗島事件等，已累積大量的檔案。

學者專家助陣 加速促轉工作

不過，相關人士也說，過去徵集的方式，主要依賴關鍵字或人名進行清查，但前提是目標機關也必須有完全一樣的名稱，如有一字之差，或關鍵字的命名有所不同，檔案就難以發現；加上各機關保存檔案的品質差異頗大，幾波徵集下來，仍有很多「漏網之魚」。

因此，國發會自今年起，指揮檔案局啟動赴重點機關徵集，希望在促轉會運作後，能完整交出政治檔案。這次清查除參考先前經過巨量分析所找出的關鍵詞外，分工的五組學者專家並實地了解，如果目標機關無法判定，就可由這些專家人員直接認定是否為國家檔案，避免遺漏，再造冊後送至檔案局。

相關人士表示，列入徵集的目標機關包括中央與地方，目前進度包括國防部軍情局整理的政治檔案，已達三分之一，預計今年七月時，清查情況會更清楚。