嚇阻假新聞 學者籲修社維法

2018-04-01

〔記者吳政峰／台北報導〕網路成為新興媒介，每個人都是傳播者，迅速製造、發送、轉傳訊息，如病毒式的蔓延網路世界，伴隨而來的副產品「假新聞」更讓網友無所適從，輕者一笑置之，重者造成恐慌，對此，中信金融管理學院教授、前新北地檢署檢察官劉邦繡建議可修「社會秩序維護法」。

有爭議訊息應只看不傳 避免觸法

劉邦繡指出，不論是假新聞或假消息，均屬謠言的一種，網路轉傳雖受現行社維法六十三條的「散布謠言」規範，但前提是要「足以影響公共之安寧者」才能定罪，實務上很難成立；該法條原初規範的謠言主要為口語傳播，如今科技日新月異，網路謠言散佈的速度和影響層面廣大，危害更不容小覷，建議在社維法中新增「未經查證，於網路傳播假消息」之處罰，減少假新聞的肆虐。

劉邦繡表示，如果假新聞內有恐嚇或妨害他人名譽文字，製造或轉貼該文的網友可能吃上恐嚇或誹謗官司；若是任意預報氣象或地震，例如南投一名男子曾發文預言台灣會發生十四級地震，斷成兩半，則觸犯「氣象法」，可處行政裁罰。

花蓮高分院前法官、律師顏世翠認為，假新聞多影響「社會法益」，可課以刑責，被害人還可主張民事上的「侵權」，舉證自己因假新聞所遭遇的實際和精神損害，向製造與轉貼文章的網友求償，請求回復名譽、金錢損失、精神慰撫金。顏世翠並說，不少人收到LINE訊息後，即隨手轉發，這種未經查證就散佈的行為，可能無端吃上官司，建議民眾對有爭議訊息「只看不傳」，降低觸法風險。