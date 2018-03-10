黨產會告發辜嚴 毀婦聯會資料涉4罪

2018-03-10

辜懷如、辜家助理一併告發

〔記者陳鈺馥、謝君臨、吳政峰／台北報導〕婦聯會一百七十箱資料被辜家以碎紙機全部銷毀，黨產會昨日赴台北地檢署，正式告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴女兒辜懷如、辜家助理劉凱理三人，涉犯「促進轉型正義條例」毀損政治檔案及「刑法」業務侵占、背信、毀損他人文書等四罪。

黨產會盼檢調勿枉勿縱

此為「促轉條例」立法後，首起涉及毀損政治檔案的刑事案件。黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會的政治檔案、勞軍捐資料，對轉型正義及還原歷史真相非常重要，辜家明知婦聯會資料重要性，卻還故意加以銷毀，法律絕對不能縱容，盼檢調勿枉勿縱。

促轉立法後 首起毀損政治檔案刑案

為保全婦聯會政治檔案，黨產會今年二月七日起，陸續約詢數十名婦聯會員工與辜懷如本人，掌握辜嚴倬雲在去年五月指示婦聯會員工，將該會二○○六年以前帳冊、檔案等會務資料，依不同處室分門別類，加以裝箱標示搬至德惠街的台泥大樓房間，交由女兒雲朗集團董事長辜懷如保管。

黨產會調查發現，去年十一月底至十二月初，辜懷如指示劉凱理，將放在台泥大樓房間的婦聯會資料，搬移至台北市嘉新水泥大樓。另奉辜嚴指示，由辜懷如、劉凱理兩人負責將資料，花兩週時間送進三台碎紙機「碎化」。

黨產會指出，辜嚴母女雖辯稱，運至德惠街的會務資料為私人物品，但婦聯會職員經黨產會約詢時一致表示，婦聯會共計一百七十箱檔案及資料被搬走，婦聯會也提供照片證據，證實婦聯會資料曾藏放在台泥房間，「辜嚴母女的主張與事實不符！」

施錦芳指出，劉凱理因共同協助銷毀婦聯會帳冊、檔案等會務資料行為，與辜嚴倬雲、辜懷如二人一併告發。

根據刑法，辜嚴倬雲等人涉犯業務侵占罪，可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科三千元以下罰金；背信罪嫌可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金；毀損他人文書罪嫌可處三年以下有期徒刑、拘役或一萬元以下罰金；觸犯促轉條例毀損政治檔案罪嫌，可處五年以下有期徒刑。