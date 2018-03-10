學者看「惠台」：中國只提供醬油 你要帶雞去煮

2018-03-10

顏建發形容 「煮熟後還是中國在吃」

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國上月底宣布三十一項惠台統戰措施。台灣民主基金會副執行長顏建發昨形容，中國不過只是提供醬油，你要帶雞去，煮熟後還是中國在吃；但未來台灣可能無法取得外資的關鍵技術或專利，因為可能都會被中國所窺知。

中國可公開透過代理人滲透台灣

民進黨立委賴瑞隆與兩岸政策協會舉辦中共兩會後的兩岸關係座談會。台灣世代教育基金會執行長洪耀南提醒，三十一項措施大半是ＥＣＦＡ（兩岸經濟合作架構協議）或兩岸服貿協議就準備要執行的，其中允許台灣社團向中國申請補助，等於中國可堂而皇之地透過許多代理人來滲透台灣，國內相關法律應有所規範。

他表示，三十一項措施提供的準國民待遇，是比以往的超國民待遇還下降；況且，中國國家主席習近平不相信民主價值、只信任民族主義的態度，會讓兩岸很難進一步整合。

顏建發指出，中國大做中國夢，想對抗歐美在十九世紀以後建立的普世價值；習近平宣稱的推進現代化、完成統一、維護世界和平與促進共同發展等三大歷史任務，就是要強化中國夢；所以中國準備修改憲法，解禁國家主席的任期制，就是要讓習近平去實現。

恐難再取得外資關鍵技術與專利

對於三十一項惠台措施，顏建發形容，中國不過只是提供醬油，你要帶雞去，煮熟後還是中國在吃，中國會要求他們全盤供出以往所接觸的資訊；台灣一定要設法保護重要資訊不外流，否則將無法再取得外資的關鍵技術或專利，因為可能都會被中國所窺知。

警大助理教授王智盛指出，新任國台辦主任劉結一長於多邊組織，與擅長單邊關係的王毅、擅長統戰的張志軍不同，他未來對台是否會延續過去在多邊談判的強硬態度，值得注意。