婦聯會170箱資料 全被碎掉

2018-03-07

黨產會本週控告辜嚴母女滅證

〔記者鍾麗華、楊綿傑／台北報導〕黨產會前天直搗婦聯會，帶回五箱資料，其中包括勞軍捐協調會的紀錄，這是黨產會首度直接查到勞軍捐相關資料，有助釐清相關資金流向。不過，辜家去年五月從婦聯會搬走一七○箱資料，據了解，重要文件用三台碎紙機、花了兩週時間，幾乎全被碎掉了。

黨產會本週將告發婦聯會前主委辜嚴倬雲與其么女辜懷如滅證，昨天約談婦聯會副秘書長汲宇荷與辜懷如的公司劉姓男員工，待疑點補強之後，相關資料將移送北檢處理。

辜懷如之前約談時聲稱，搬回資料僅留下一、二十箱左右，其他都碎掉了；據指出，負責碎紙的劉男昨在約談時表示，一七○箱資料是用三台碎紙機、花了兩週才完成，所有文件全部碎掉，留下來的都是照片、影音檔案。

知情官員指出，雖然黨產會前天又帶回五箱資料，但這一七○箱還是最珍貴的。之前辜懷如說資料碎掉了，黨產會原認為辜可能說謊，資料恐被另外藏起來，「現在看起來，有可能真的碎掉，心情真的很沉重」，辜家母女「非常可惡」。

雖然辜家搬走一七○箱資料，但官員表示，還是有部分資料未搬走，前天黨產會在婦聯會又找到簿冊、工作簡報、工作計畫等，很多是以前沒有掌握的東西，算是有相當大的斬獲。

前日搜索 意外找到勞軍捐資料

官員表示，追查已久的勞軍捐資料，過去黨產會從未找到，這次也首度發現。他解釋，勞軍捐徵收了三十四年，在民國七十八年才結束徵收，這次找到部分的資料，最久遠的是民國五十年勞軍捐協調會紀錄；至於工作簡報中，也有較多跟黨政有關的內容。

此外，辜家搬走一七○多箱財務及會務資料，卻指資料還在婦聯會裡，婦聯會主委雷倩昨在臉書發文感嘆，「這麼多年朝夕相處的辜媽媽，知道她的家人在對婦聯會的員工做什麼嗎？」

雷倩強調，一七○箱資料被搬走、搬到哪裡，一點都沒有爭議，現在爭議點在於「是誰讓它們消失的」。她也透露，已自婦聯會中找到相當的證據，相信可適度保護婦聯會人員的法律權益。