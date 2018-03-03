國民黨3基金會 29日聽證會

2018-03-03

黨產會追查是否為附隨組織

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨利用黨營事業捐助成立眾多小金庫，行政院黨產會將於三月廿九日，針對財團法人民權基金會、民族基金會、國家發展基金會三大基金會召開第二次聽證會，追查其是否為附隨組織，及不當取得財產是否命移轉國有。

據黨產會調查，國民黨在二○一五年九月朱立倫擔任黨主席期間，以黨營事業欣裕台公司名義共出資九千萬元，各以三千萬元捐助成立民權基金會、民族基金會、國家發展基金會。

二○一六年十一月，黨產會認定欣裕台公司為國民黨的附隨組織，名下資產亦推定為不當取得財產，對於民權、民族、國家發展、民生建設基金會，黨產會已於去年一月召開聽證會，掌握各基金會董事長，分別由國民黨秘書長、行管會主委擔任，會址設於中央黨部。

黨產會一年多來調查，民權、民族、國家發展基金會遭鎖定追查後，目前會務已沒在運作，僅董事名單些許更動，欣裕台公司為紀念孫文貢獻、維護兩岸和平，捐助創立的民族基金會、民權基金會，其董事長皆為國民黨行管會主委邱大展。

另外，欣裕台成立的國家發展基金會，該會董事長一職，過去由國民黨秘書長李四川、莫天虎出任，莫在去年十二月辭職後，董事長一職目前呈現懸缺狀態。

黨產會也發現，國民黨派有黨工在各基金會工作，民族基金會內部公文簽呈，還蓋有國民黨行管會的職章。

黨產會發言人施錦芳表示，本次聽證會主要爭點為民權、民族、國家發展基金會是否為國民黨的附隨組織，其成立捐贈財產是否為不當黨產，若調查屬於不當黨產，將命移轉收歸國有。