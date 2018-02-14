賑災外交 學者建議台日共創人道救援平台

2018-02-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕花蓮上週發生有感強震，美日星等六十餘國向我慰問，其中日本首相安倍晉三致函我國總統、親自撰寫書法、拍攝影片，表達方式最為直接；日本外務大臣河野太郎也致電外交部長李大維表達關懷。其中，安倍突破台日斷交以來官方互動的限制，直稱我國總統為「蔡英文總統閣下」，展現台日間特殊的「賑災外交」。

安倍親筆慰問花蓮強震

郭育仁：順應日本民意

國策研究院執行長郭育仁建議，在此「賑災外交」基礎上，台灣與日本可創建一個人道救援平台，在急難時互相支援，而人道救援同時牽涉軍警消系統與科技的合作，台日學界亦認為雙方應加強資安合作，都是有許多合作空間的領域。

今年適逢「日中和平友好條約」締結四十週年，日本與中國希望就此時機改善關係，但何以日本此時打出「台灣牌」？郭育仁分析指出，外交作為一般相當細膩，一系列舉措「是有意為之」。

郭育仁分析，日本民眾對於台灣在東日本大地震時的幫助印象深刻，郭育仁認為安倍舉措也是順應民意，累積未來修憲的民意能量。以國際情勢而言，蔡政府上台後台美關係穩定升溫，郭認為，安倍的窩心舉動不能忽略這些背景因素。

輔大日本研究中心主任何思慎表示，日本感念台灣過往對日本的幫助，禮尚往來回饋台灣，不會因為日中關係今年要改善，就對台灣地震不聞不問；但何思慎也指出，雖然台日兩國社會有深厚連結，但在國際政治現實底下，「七二年體制」要有根本性改變仍非常困難。

不過實質關係上，台日都位處環太平洋火山帶，可從學術領域強化交流學習，台、日為強化防災與減災的合作，曾於二○一○年和二○一五年簽署「強化台日交流合作」及「台日強化災害防救業務交流合作」兩份備忘錄，並舉辦大型研討會進行對話與討論。

台灣日本關係協會秘書長張淑玲則強調，台日之間在這些合作備忘錄的架構下，正實行許多交流計畫，在防災與減災的趨勢下，未來希望可以「做得更多」。