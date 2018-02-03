國民黨︰盼回歸黨內提名機制 再來整合

2018-02-03

蕭淑麗提「世代交替」 黨內︰難道要找陳以真？

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨籍的嘉義市議長蕭淑麗昨宣布退黨參選嘉義市長，國民黨中央感到意外；國民黨發言人洪孟楷低調回應，國民黨仍希望任何有意參選的黨員同志，都能回歸黨內提名機制，再來做協調整合。

對於蕭淑麗以「世代交替」為由，拒絕以民調為提名依據，黨內人士說，如果要談「世代交替」，難道該找最年輕而且曾經參選過的前青輔會主委陳以真？「世代交替」絕對不能做為單一考慮，況且國民黨正值存亡之秋，勝選才是提名的唯一考量，呼籲蕭相忍為黨，回到黨內共商最好的提名辦法。

黨中央邀三參選人五日開會

國民黨組發會主委李哲華昨晚指出，嘉義市黨部主委蔡明顯昨已發出正式通知，邀請蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑等三位參選人於五日上午召開中央提名協調小組會議，尋求共識，黨中央盼能當面與蕭溝通。蔡強調，目前仍在協調溝通階段，完全沒有進入初選，如果大家仍有不解之處，可以一起好好談。

據悉，對蕭淑麗突如其來的動作，黨中央事前未知悉。相關人士透露，黨內高層一直等待配合蕭淑麗的時間，要召開中央提名協調小組會議。

黨內人士透露，黨中央提名協調小組依據一○七年直轄市、縣市長提名特別辦法第四條規定，有兩人以上參選，要先進行評估與協調，因此去年十二月二十二日當天，分批邀請蕭淑麗等嘉義市各方有意參選人聽取想法並協調，當時大家有共識要推出最具勝選機會的人選；會中有人主張依照民調決定，但蕭當時回應不信任民調，參與溝通的黨中央人士則告訴蕭，如果不信任黨中央挑選的八家民調公司，蕭可以找自己信任的民調公司做民調，如果數據顯示蕭最強，可以提供黨中央做為協調提名的依據。

據指出，自從那次溝通後，黨中央數度指示嘉義市黨部主委蔡明顯與蕭淑麗接觸，探詢蕭是否已經有做民調，但都沒有得到蕭的回應。