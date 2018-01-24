狂賣地 國民黨賣掉128座小巨蛋

2018-01-24

黨產會：24年來轉賣黨營事業或第三人 近14萬坪僅剩萬餘坪

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕黨產會昨召開記者會揭露，國民黨近廿四年來，不斷將當年法人登記所申報的一○八八筆不動產土地，以「左手賣右手」方式，賣給黨營事業中投、欣裕台公司，再轉賣給第三人，狂賣到只剩一四七筆；黨產會發言人施錦芳表示，有高達十二萬多坪，相當一百廿八座台北小巨蛋面積土地被賣掉。

國民黨：冷飯熱炒 竹篙鬥菜刀

國民黨發言人洪孟楷回應，國民黨依照政府規定財團法人申報後，一直都是採取公開透明的態度，且交由專業會計師每年如實申報，黨產會大張旗鼓的召開記者會說明，不只是冷飯熱炒，更是竹篙鬥菜刀；他說，執政黨利用國家機器把國民黨現金凍結，如今又進一步針對合法土地而來，目的是否就是要讓國民黨連辦公地點都沒有，民進黨年底可以輕鬆選舉，如此低劣的手法只是污辱選民智商，也對不起民主的價值。

黨產會公布「政黨法人登記申報不動產迄今異動分析」資料，截至今年一月止，國民黨名下持有土地只剩下一萬一六五坪，相較一九九四年法人登記申報資料，其不動產土地高達十三萬九九三五坪，已有十二萬二七二九坪，被國民黨移轉賣給黨營事業或第三人。另有七千餘坪土地已回歸國有或回贈地方政府。

據黨產會分析，國民黨高達六十一．三四％土地，因買賣關係現已移轉第三人；有廿六．三七％土地，由黨賣給黨營事業，且迄今仍持有；另有三．四％取自地方政府土地，在扁政府監察院追查下現已回贈；一．六四％「轉帳撥用」取得土地已回歸國有；被國民黨賣剩的土地，僅占七．二六％。

「國民黨轉賣八十七．七％近九成土地！」施錦芳說，在須向黨產會申報財產的政黨中，目前有三個政黨持有不動產，只有國民黨大量出售土地，九○年代還出現蓋房子出售現象。

施錦芳強調，國民黨在一九九四年申報的十三萬坪土地，究竟從何而來？每筆轉賣過程都須進一步追查，目前賣剩的一萬多坪土地，公告現值廿一億元，已全推定不當黨產禁止處分，行政執行署也會從中追徵八．六億元。

施錦芳舉例，以小巨蛋面積九百五十四坪計算，國民黨當年申報法人登記的土地面積共有一百四十六座小巨蛋那麼多，現已轉賣給黨營事業及第三人的土地，就有一百廿八座小巨蛋之多。

施錦芳也提及，民進黨、中國民主社會黨都沒變賣土地情況，民進黨在一九九三年申報土地為四百五十二坪，土地面積迄今未減少和轉賣；中國民主社會黨在一九七二年申報十六．九坪土地，目前也仍為民社黨所有。