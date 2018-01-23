抗中打壓 蔡︰勿小看身為總統的意志

2018-01-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於中國片面啟動M503爭議航路等持續對台施壓動作，蔡英文總統在昨晚播出的電視專訪指出，總統必須要替這個國家堅持應該有的堅持，千萬不要小看她做為總統的意志。她強調，如果中國大陸覺得施壓，台灣就會屈服，反而會讓台灣人更團結，可能他們自己也要算一下。

主持人問到中國是否會打台灣？總統認為，「沒有人會排除這個可能性，就要看它的決策者，是不是一個理性的決策者」，而兩岸問題已經是一個區域的問題，任何理性的決策者，開啟戰端是不是一個選項，自己要很小心的去斟酌。

中客減少、共機繞台 我們展現抗壓

對於兩岸政策，總統指出，維持兩岸的和平與穩定，是我們的目標。處理兩岸關係的幾個關鍵，第一是總統有沒有堅定的意志，第二是整體的政府有沒有抗壓的能力，第三是人民是不是團結的。她說，「千萬不要小看總統的意志」，她必須要替這個國家堅持該有的堅持，不必要的妥協，反而不會給我們帶來更多的空間與彈性。

總統說，再來是政府必須有抗壓的能力。例如在觀光這件事情，她上任後來自中國大陸的觀光客人數確實有減少，但是我們整體的觀光還是持續往上成長，表示這個政府是有抗壓的能力；另外我們開展了新南向政策，對東南亞國家的經貿成長的速度很快，也有更進一層的關係，政府面對來自中國的抵制及壓力的時候，會找出我們的方法來抗壓。

另外，處理兩岸關係的第三個關鍵就是在於人民的團結，在面對中國大陸的時候，我們對民主自由的堅持，對國家安全的堅持，都是我們團結的基礎，如果中國大陸持續打壓，會讓台灣人更團結。

對於中國軍機、軍艦繞台等軍事活動，總統說，軍方都非常謹慎以對，對方有任何一舉一動，其實都在我們的監視範圍，國人不用太擔心。

總統也提到兩岸應該持續溝通，強調雙方的溝通「不是我們有這個需求，他們也有這個需求」，因為溝通可以減少誤判，所以雙方在某一種層次與範圍之內，還是有溝通的存在；但也必須要注意，「不能為談判而談判」，也不能夠為了談判，去接受不能接受的條件，或者是政治前提。

談到國防自主，總統說，無論國艦國造或國機國造，中科院的研發能量確實相當可觀，數以百計甚至上千的年輕人都加入他們的行列，他們提供了一個很好的國防相關技術研發的平台，同時會再外延出去，變成是一個產業。