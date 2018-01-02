國歌形成、爭議 國史館週四說給你聽

2018-01-02

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨出席在府前的元旦升旗，外界關注是否完整唱出國歌的歌詞。不過，政府推動的轉型正義工程，也將進一步檢視這首「中華民國國歌」。國史館週四將邀學者蘇瑞鏘演講「從黨歌到國歌︱︱中華民國國歌的歷史形成及其爭議」，還原如何透過一紙行政命令，就從中國國民黨黨歌，變身為國歌的歷程。

現場將直播 讓更多民眾參與

國史館今年起邀請學者發表有關台灣民主化及轉型正義專題演講，首場即針對國歌爭議，邀台北教育大學台文所助理教授蘇瑞鏘進行主講，活動對象雖以教師及公務人員為主，國史館也嘗試新做法，演說情況將同步進行直播，讓更多有興趣民眾也能參與。二月份將邀請政大台史所所長李福鐘演講「兩蔣威權統治與轉型正義之路」。

對於國歌的形成，蘇瑞鏘指出，台灣現行的中華民國國歌，歌詞源自一九二四年孫文的黃埔訓詞。國民黨中常會於一九二八年十月決議以該訓詞為黨歌，一九三○年三月決議「在國歌未製定以前可以黨歌代用」，一九三七年六月決議「以現行黨歌為國歌」，國民政府當月即訓令各直轄機關，「以中國國民黨黨歌為中華民國國歌」。一九四七年四月國民黨中常會另決議「關於國歌者，在政府未頒訂新國歌以前暫仍照舊。」行憲後的國歌，也是「暫仍照舊」使用國民黨的黨歌。

蘇瑞鏘的研究另發現，即使在中國大陸的國府時期，黨歌變國歌的正當性也不足。因此一九三○年五月教育部公佈「徵集國歌歌詞辦法」，公開徵集國歌。但一九三○至一九三六年間所徵得的國歌稿件約六千首，竟無一首適合當作國歌。就在徵集無結果下，一九三七年國民黨中常會就直接選擇自己的黨歌作為國歌。

蘇瑞鏘表示，一九四五年國府統治台灣後，這首黨國歌也成了台灣這塊土地的新國歌，當時國民黨當局透過政令、教育、媒體的宣傳及懲罰機制，延續這首黨國歌。正因源自國民黨的黨歌，加上「三民主義」、「吾黨所宗」等歌詞，以及法位階等，導致此「國歌」不斷遭各方質疑。