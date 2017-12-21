海上救難 台日簽署合作備忘錄

2017-12-21

海洋事務對話會議落幕

〔記者彭琬馨／台北報導〕為期兩天的第二屆「台日海洋事務合作對話會議」昨落幕，雙方簽署「台日海難搜索救助合作備忘錄」，強化雙方海巡單位在船隻急難救助的合作與資訊交換。會中雖觸及台日間的沖之鳥爭議，不過雙方仍未取得共識。

沖之鳥爭議 持續對話

台灣日本關係協會會長邱義仁表示，台日在漁業問題上還存在一些落差，但透過這樣的對話，「這些落差距離會越來越短」。

第二屆「台日海洋事務合作對話會議」十九至二十日在台北圓山飯店舉辦，邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫等人都出席，會後並代表台日雙方簽署「台日海難搜索救助合作備忘錄」。

邱義仁在閉幕致詞表示，台日以互信互賴、彈性的態度面對雙方間的問題，相信明年在日本召開的第三屆會議會有更多成果。

大橋光夫則說，自去年邱義仁會長上任以來，兩會已經簽署五份交流合作文件；且因第二屆會議對話深化日台間海洋事務的交流及合作，相信明年的第三屆對話會議將有新的具體成果。

海巡署副署長胡意剛表示，未來若我國漁船在沖之鳥海域發生海難事件時，將透過此次備忘錄建立的聯繫窗口，通知日本海上保安廳，對我國漁船實施海域救援；胡強調，台日周邊的海域，都是雙方協力救援的範圍。

此次會議台灣代表團由台灣日本關係協會秘書長張淑玲擔任團長，邱義仁擔任顧問並列席指導；日本則派出大橋光夫以顧問身分與會，日本台灣交流協會參事垂秀夫擔任團長。

針對「沖之鳥」爭議，張淑玲指出，因台日雙方各有立場，本就不容易根本性解決，但雙方仍有解決問題的誠意與善意，因此同意在維持作業安全、漁業資源養護的原則下，就漁船在該海域作業問題，持續進行對話，盼能逐漸縮短雙方差距，尋求彼此能接受的合作方案，雖雙方仍有歧見，「至少已向前跨出一大步」。