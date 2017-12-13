馬︰兩岸跨國詐騙犯 應送中國審判

2017-12-13

〔記者施曉光／台北報導〕過去兩岸詐騙集團於第三國被逮捕後，多名台籍嫌犯在中國施壓下，被強行遣送中國審判，我政府都主張擁有司法管轄權，表達抗議，但前總統馬英九昨在東吳大學授課時卻指出，由於被害人都在中國大陸，要調查證據、傳喚證人都很困難，最好的辦法還是送到中國大陸審判。

陸委會回應，有關涉及跨第三國電信詐騙案件嫌犯遣送的案件，兩岸在二○一一年的菲律賓案後依兩岸司法互助協議已有處理模式，由中國大陸與我方各自帶回己方人員偵審，並透過協議機制相互提供所需的證據資料，由司法機關進行後續偵審。陸委會並強調，希望陸方不要因為政治因素而阻撓兩岸治安機關的合作，兩岸共同合作打擊犯罪，才能真正保障兩岸人民權益。

陸委會︰應遵行「各自帶回」

馬英九昨以榮譽講座教授身分在東吳大學教授「兩岸關係與國際法課程」。他在提及兩岸跨國詐騙問題時指出，「第三地遣返」就是國際法中所稱的共同管轄問題，有其一套完整規範，也就是根據國籍、發生地與被害人所在地等，一點都沒困難。

馬英九還說，如果依照國際法，「（電信詐騙嫌犯）都應該送回大陸去」，因為被害人都在中國大陸。

馬英九指出，詐欺犯在中國大陸最重可處無期徒刑，在台灣最多只有三、五年刑期，且往往被釋放或不予起訴，這讓中國大陸很痛恨，一方面沒有罰到壞蛋，錢也沒有追回，從這個角度來看，兩岸既然已簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，就照協議辦理，送回中國大陸就可以。