黨產會對婦聯會下通牒 26日前協商未果就開鍘

2017-12-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商卡關，行政院黨產會昨召開委員會議決定，協商期限再延兩週，但也祭出最後通牒，若十二月二十六日之前仍無具體協商成果，黨產會將認定婦聯會為國民黨的附隨組織。

據了解，三方協商卡關最大因素，在於婦聯會決策機制混亂，抗拒移交帳簿清冊，與內政部多次協商中，推派談判的人不具代表性，協商意見帶回婦聯會後，婦聯會常委又推翻。

知情人士透露，婦聯會主委辜嚴倬雲原對隱匿資產懲罰負責人條款非常不滿，婦聯會在協商過程中，更主動要求有隱匿情事應懲罰基金會，而非針對辜嚴倬雲一個人，黨產會後來讓步改提「折衷版」懲罰條款，但婦聯會又進一步對移交帳冊有意見。

黨產會表示，內政部、黨產會與婦聯會的行政契約協商，雖然迄今仍因些許歧見而尚未完成，黨產會仍感謝內政部自七月以來，不畏辛勞居中協調聯繫。內政部方面，內政部長葉俊榮近期也主動與黨產會主委林峯正聯繫對口，期盼再多給一點時間解決問題。

黨產會表示，轉型正義的目的並非清算，而是釐清由威權轉型至民主社會的歷史真相，進而凝聚共同的民主社會，法律途徑只是其中一種。

黨產會強調，過去幾個月來，黨產會一直以最大耐心及善意化解歧見、促成和解，但婦聯會案的討論「無法無限期拖延」。若在十二月二十六日委員會議召開前，三方協商仍無具體成果，將依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」做出決議。

知情人士轉述，自七月二十四日至今，三方已協商近五個月，婦聯會老太太們的決策隱晦，想法一變再變，導致協商從延長一個月，再加延一週，昨又再延長兩週，黨產會已認為不能再拖過今年，遂拍板定案祭出最後通牒日。