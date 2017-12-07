與慶富打官司 軍方準備好了

2017-12-07

沒收慶富第二筆保證金16.9億

〔記者涂鉅旻、葛祐豪／綜合報導〕慶富承攬獵雷艦案，卻因財務、履約問題瀕臨解約。由於慶富未辦理第三期第二筆預付款還款保證金展延作業，海軍昨已沒入該筆十六．九億元款項，如慶富未在八日補正保證金、改正未依約履約項目，國軍將啟動解約程序並求償損失。據悉，國軍已備妥解約程序因應方案，也準備好慶富可能提出訴訟的對策。

後天凌晨發出解約通知函

繼十一月二十八日沒收七億五千九百餘萬元的獵雷艦預付還款保證金後，海軍人員昨早再度前往一銀高雄分行，沒收第二筆保證金十六億九千餘萬元。

根據契約附加條款，慶富公司需在第一筆保證金被沒收的十天內，也就是十二月八日前，將相關金額與先前落後部分補足，若不能達成，海軍將可依合約規範，啟動解約程序。

慶富董事長陳慶男雖仍主張，其有履約能力，亦可補足財務缺口，但國軍已做好解約準備。據悉，如軍方主動提出解約，將由國防部採購室在十二月九日凌晨發出解約通知函，不會單就預付款還款保證做為單一解約要件，海軍已整理慶富財務、履約狀況與爭議，再加上慶富承攬海巡署造艦計畫、海生館，也發生履約延誤狀況，足以證明慶富已無履約能力。

據透露，如國軍和慶富解約，慶富可能提出行政、民事訴訟，軍方也做好相關準備，「海軍會隱忍這麼久，就是為了訴訟的贏面」，藉由蒐集更多事證，站穩訴訟立足點。

如軍方和慶富解約，將沒入慶富已繳給軍方十七．四億元履約保證金，並要求保證銀行返還總額七十二．六億元預付款還款保證金，總金額近九十億元。

民進黨立委王定宇表示，如軍方和慶富打法律「延長賽」，至少已握有將近九十億元，時間站在軍方而非慶富這邊，但軍方解約階段絕不能犯錯。他建議，除軍方既有法律團隊，行政院也應提供合理的法律協助，讓軍方在訴訟上立於不敗之地。