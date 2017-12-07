救國團保守派闇黑圍剿 逼退白秀雄

2017-12-07

白改革提案 遭李鍾桂人馬否決

〔記者陳鈺馥、吳柏緯／台北報導〕道不同，不相為謀！救國團理事長白秀雄昨天宣布，由於提出的改革理念不被救國團接受，決定辭去所有救國團職務，未來也不會再參與任何救國團的活動。

理監事會議無預警停電

救國團昨召開理監事會議討論修改章程事宜，據了解，主張改革的白秀雄慘遭救國團榮譽召集人李鍾桂人馬圍剿逼退，開會過程中一度出現無預警大停電，眾人在一片漆黑的會議室「黑箱協調」半個多小時後，白秀雄因章程改革草案不被接受，當場主動請辭走人。

救國團組織章程「主任當家」制度，與現行「人民團體法」之理事長制有所扞格，內政部今年二度發文要求改正，白秀雄以理事長身分主持理監事會議，並提出參照內政部建議及改革幅度較大的草案，救國團內部悍然拒絕，主張團委會授權主任代表本團，要捍衛蔣經國時代便有的「主任當家」傳統。

知情人士透露，自從白秀雄公開揭露李鍾桂有意要將總部搬去南港後，兩人在團內見面已不打招呼，李鍾桂昨更與白秀雄撕破臉，她當場在會議上指謫白秀雄向媒體揭露救國團主管的薪水及年終獎金，也表明救國團主任葛永光不是她找的。

與會人士指出，救國團強烈反對將「中國青年救國團」改成白秀雄主張的「中華青年服務協會」。一名救國團成員更嗆白，救國團有其傳統，要改名不會自己出去組一個社團。

據了解，救國團主要決策由主任及榮譽召集人決定，白秀雄抱怨至今連公文都看不到，理監事會議上，有救國團代表揶揄白，既然當得這麼辛苦，是不是乾脆辭職先休息，換一個人來當。

救國團更發動圍剿戰，一名救國團理事也質疑，救國團的補習班及相關負責人，須登記由理事長負責，但白卻遲不願簽批；白秀雄當場反駁，公安有問題當然不可能同意。

據轉述，救國團理事當場回嗆，「如果你那麼怕事」，那乾脆我們就指定一個經召集人授權，願意負責這些事務的人來批。在救國團威逼下，白秀雄一度同意此提案，但隨後救國團另一要員又痛批，理事長是社團負責人，「你如果不願負責，乾脆就不要當。」

更誇張的是，會議中突然停電，造成會議室一陣漆黑，但同樓層其他辦公室竟有電，內政部與會官員緊急回報部內「現場發生異狀」，就在黑暗之中，救國團派出監事柴松林不斷與白秀雄私下溝通協調。

經半個多小時復電後，救國團又開砲質疑，既然理事長之前對外表明，無法推動團務要辭職，那就應兌現承諾；白秀雄不敵眾人圍剿，當場主動寫下辭職書，後經理監事同意辭職獲准。

據了解，昨日會議尚未開完，白秀雄便走人離開，改由代理主席繼續主持，並由前教育部長、救國團副理事長吳清基擔任代理事長。

白：很挫折 救國團職務全都辭

白秀雄受訪坦言，改革提案被否決很挫折，找不到堅持下去的理由，因此提出辭呈，卸下所有救國團職務。

在逼退白秀雄後，救國團同意修改章程，採納自提的草案版本，將入團須五人推薦的限制，放寬成須二人推薦；「主任對外代表本團」，微調改成「經團務指導委員會授權主任代表本團」，對外則由理事長代表，但「中國青年救國團」名稱維持不變。

對此，內政部合作及人民團體司表示，有力勸白秀雄不要辭職，但他心意已決；救國團修改章程事宜，尚須明年會員大會通過才算定案，將持續監督救國團是否依法修改不合理章程。