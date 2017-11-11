聖露西亞總理來訪 我軍禮歡迎

2017-11-11

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡總統昨在總統府前以盛大軍禮歡迎聖露西亞總理查士納伉儷，並以國宴款待對方，雙方互動良好。蔡總統表示，聖露西亞是台灣在加勒比海區域的重要友邦，兩國之間各項合作密切。

我國曾在一九九七年與聖露西亞斷交，兩國又於二○○七年復交。查士納致詞表示，台灣與聖露西亞自二○○七年重建邦誼後，兩國關係不斷升溫，尤其二○一五年六月，聖露西亞在台北設立亞洲第一個辦事處，更是聖國一大創舉，也展現兩國堅實的友誼。他強調，在目前國際地緣政治多變的情勢下，雙方友誼仍然非常穩固。