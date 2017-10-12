國軍有「斬首」能力 馮世寬掛保證

2017-10-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我敵情威脅日增，國軍因應能力亦備受矚目。民進黨立委王定宇昨在立院外交及國防委員會質詢，我國雖具備「反斬首」能量，但有無「斬首」能量？國防部作戰次長姜振中答稱，國軍有「精銳部隊」，國防部長馮世寬則直言，「保證我們是有的。」

對於我國「反斬首」戰力，國防部多半秘而不宣，更未曾透露我國有無「斬首」能力。不過，王定宇表示，我國二○○○年以後，海軍陸戰隊六六旅擔綱「反斬首」任務，亦在台北市北投派駐一個營的兵力。他追問，我國反斬首部隊還存不存在？編制、訓練是否仍在？能量有無提升？姜振中說，今年政軍兵推時，已就此情境完整演練、整備，裝備和訓練都有提升。

政軍兵推曾演練反斬首

除「反斬首」部隊，王定宇表示，南韓在今年九月宣布成立新的「斬首部隊」，美國第一空降師特戰部隊、七五遊騎兵團與海豹部隊的特戰單位，都可執行「斬首」任務，國軍有無類似單位？姜振中說：「（我們）有精銳部隊。」

王定宇追問，我國有無相關攻勢作為？姜振中說，每年都有相關演訓，待日後向立委報告。王開玩笑說：「報告？你是要演練一次斬首給我們看喔？」他提出此問題，是為了讓納稅人安心。馮世寬聞言回答：「是的，報告委員，保證我們是有的。」

王定宇受訪表示，他質詢重點在於，我國擁有憲兵特勤隊、涼山特勤隊、海龍蛙兵等精銳特種部隊，其戰力受國際肯定，亦是戰時可執行滲透任務、單兵發揮最大戰力的勁旅，也符合我國「重層嚇阻」戰略方針，如敵方發動第一擊，我方有能力到敵後方行動，盼國防部了解掌握此能力的重要。

另外，對於北韓近期頻試射飛彈，引發東北亞局勢緊繃，國民黨立委江啟臣問，如果美國和北韓開戰，或北韓發射飛彈被日本、南韓攔截，國軍會如何準備？如美軍盼我國協同作戰，我國如何因應？馮世寬說，我方以更開放眼光看待此事，台灣更該保持兩岸和平，並防衛自己的國土；至於「協同作戰」屬政治問題，非軍事範疇，他聽命於政治指示。

民進黨立委莊瑞雄則問，外傳如果北韓一開戰，什麼中國攻打台灣，「這開什麼玩笑？」馮世寬表示，他的感觸是中國「不會這麼愚蠢，我們更該加強我們戒備。」