南高宜嘉初選 民進黨今協調

2017-10-12

邀請有志參選者 研議民調時間

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為佈局明年選戰，民進黨全代會九月通過提名條例，黨中央並要求需要初選的高雄市、台南市、宜蘭縣、嘉義縣等四縣市黨部呈報地方有意願參選名單，經過彙整後，民進黨選對會今日啟動初選協調，將先邀請有志爭取這四縣市首長的黨內人士，到黨中央協調初選民調的時間。

其中競爭激烈的高雄市長，包括立委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳都希望爭取，之前傳出有意競逐的邱議瑩已公開支持劉世芳。昨天民進黨召開中常會時，秘書長洪耀福拿著初選名單，還開玩笑跟邱議瑩說，「怎麼沒有妳的名字」，邱議瑩則說「本來就沒啦！」

高雄傾向過年前辦民調

管碧玲說，過年前進行民調會是比較好的時間，南部還有時代力量等小黨要競爭議員，市長候選人早點確定，才能讓大家比較沒時間壓力。趙天麟表示，他將提「一加一」條件，就是過年前民調、且民調前一個月舉辦政見辯論。「過年前就完成民調，可以讓輸的人療傷，贏的人進行整合。」

台南市長同樣競爭激烈，包括民進黨前副秘書長李俊毅、台南市黨部主委顏純左、立委葉宜津、王定宇、陳亭妃、黃偉哲等人都有意角逐。顏純左昨受訪表示，希望在三月底、四月初進行民調，葉宜津則說看大家意見。

嘉義縣方面，嘉義縣黨部主委林沐惠受訪表示，名單包括嘉義縣議長張明達、農委會副主委翁章梁、嘉義縣副縣長吳芳銘及太保市長黃榮利等四人。不過，選對會人士透露，吳芳銘再入黨未滿兩年，不符提名條例的「兩年條款」，未受邀十二日座談。

宜蘭縣部分，宜蘭縣黨部主委林進財受訪說，黨部之前曾協調，但無法成功，最後提報名單包括立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、縣議員黃適超及冬山鄉長謝燦輝等四人。日前傳出體委會主委林德福和前中油董事長陳金德也爭取提名，但未名列在黨中央座談名單。