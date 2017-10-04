開太快？搶船頭？軍方、漁船互控

2017-10-04

〔記者張議晨、黃旭磊／綜合報導〕基隆級基隆軍艦（舷號一八○一）昨與返回宜蘭縣蘇澳港的金福恩二號漁船相撞，漁船被軍艦從左後方撞擊，左後舷受損嚴重，修理費用要數十萬元，金福恩二號王姓船長第一時間指控軍艦「開太快」是釀禍主因，海軍司令部反指金福恩二號欲從軍艦右舷「搶船頭」超越，才發生擦撞。

金福恩二號漁船二日晚間出海捕魚，昨天上午回港時，同樣準備進港的基隆軍艦右舷切入航道，造成兩船艦碰撞，據了解，基隆艦察覺漁船疑似要「搶船頭」，立即倒車且鳴笛示警，王姓船長疑有重聽，沒聽到聲響，因此發生意外。

王姓船長第一時間指控軍艦「開太快」是釀禍主因，海軍司令部反指金福恩二號欲從軍艦右舷「搶船頭」超越，才發生擦撞。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍則說，蘇澳漁船沒有「搶船頭」博好兆頭的說法，應是兩船艦沒注意釀成意外。

疑轉彎幅度過大

商船撞凹左營艦

至於左營艦（舷號一八○三）遭一艘化學運搬船撞擊船艉，左艉鋼板被撞凹約兩平方公尺，高雄港務公司表示，「永富三號」疑似轉彎幅度過大撞擊左營艦左艉，左艉鋼板被撞凹，所幸並未造成人員受傷，也沒有漏油污染海面。航港局南部航務中心主任余建勳說，究竟是領港問題還是操作不慎，將根據事發當時航跡圖及筆錄進行海事報告釐清。