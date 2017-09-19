新約未簽 長程預警雷達險開天窗

2017-09-19

台美各有堅持 先簽一年「過渡約」維持運作

〔記者羅添斌／台北報導〕權威官員透露，我國委請美方執行的「長程預警雷達後續維持案」，金額達一百一十億台幣的五年合約已在五月到期，美方雖已同意出售第二階段的五年後續維持案，但因台美雙方在部分項目上各有堅持，至今尚未簽署新合約，為避免長程預警雷達維持運作出現開天窗的狀況，軍方已與美方簽下過渡期間維持運作的「過渡約」，為期一年，至明年六月三十日為止。

官員表示，由於美方不願釋出重要的維修能量，因此，我方只能執行基本維修，「廠級維修能量」還是由美方擔綱執行，這部分就是我方積極爭取、台美雙方還在討論的焦點。

為了避免讓長程預警雷達運作受到影響，權威官員說，在台美新合約還未簽署前，軍方已經先與美方簽下過渡期間維持運作的「過渡約」，時間為期一年，由今年七月二十七日到明年六月三十日為止，金額達十一億台幣。

但官員也指出，美國川普政府其實在今年六月就已宣布售台第二階段的「長程預警雷達後續維持案」，但就是因為我方想要爭取更多有利我國的權益，美方又不肯放，所以才會拖到現在。

他說，只要台美雙方達成共識，新一階段的五年「長程預警雷達後續維持案」合約隨時都可簽署。

官員指出，目前先簽下「過渡約」，是怕長程預警雷達維持運作出現開天窗的狀況，台美若已簽署新的合約，過渡約自然就會被取代，不會有重複付款的問題。

核心技術 美方不肯釋出

長程預警雷達（軍方內部稱為偵蒐雷達）是我國投入高達四百億台幣經費所設置的重要軍事設施，雷達有效偵測距離達三千公里，最大距離更達五千公里，能夠有效偵測、掌握中國彈道飛彈的動態，可「爭取五分鐘以上的預警時間」，並與愛國者三型等飛彈系統構聯，可以有效攔截敵方戰術彈道飛彈的進襲。長程預警雷達採三面體部署，偵測範圍除了中國之外，位在東北亞的南北韓及日本、南海部分區域，都在長程預警雷達的偵測範圍內。

長程預警雷達是在二○一二年正式啟用，台美雙方則在同年五月簽署「長程預警雷達（偵蒐雷達）後續維持案」合約，執行期程五年，金額為一百一十億七四一三萬台幣。

由於長程預警雷達核心維修能量由美方掌握，加上有美方技術人員進駐，對於長程預警雷達的相關情資由美軍控管的傳聞，至今都沒有消除。

軍方高層官員打包票說，長程預警雷達的情資是由我國控管，這些情資都是透過國軍專屬通資鏈路平台（屬封閉式網路），並且僅傳送到我國反飛彈部隊，用以執行反飛彈的攔截任務，外界的說法並不確實。